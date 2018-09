Saiba mais sobre o primeiro turista espacial da SpaceX

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um dos empresários mais ricos do Japão -o 18º segundo a Forbes-, com uma fortuna estimada em R$ 12 bilhões, Yusaku Maezawa, anunciado como o primeiro turista espacial da SpaceX, fez fortuna com um market place de roupas, a Zozotown.

Mais recentemente, criou sua própria marca, a Zozo, que vende peças a preços populares. Todas as marcas são reunidas sob o chapéu de sua empresa, a Start Today, avaliada em R$ 36,9 milhões

Um dos projetos inovadores da marca é o ZOZO Suit, um traje que tira as medidas do cliente por meio de um aplicativo para smartphones, que indica o tamanho certo da compra.

A ideia de levar seis artistas ao passeio revela seu lado "artsy". Maezawa é um conhecido colecionador de arte. Em 2016, pagou R$ 238 milhões em um quadro de Jean-Michel Basquiat em um leilão.

Antes do sucesso como empreendedor, foi baterista da banda de hardcore Switch Style, nos anos 1990. Start Today é o nome de um disco da banda Gorilla Biscuits, cultuada no gênero.