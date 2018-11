Conheça os freegans, que procuram comida no lixo em busca do consumo consciente

Bruno Matteus, Barulho Curitiba

Hoje em dia está cada vez mais difícil manter uma alimentação balanceada e saudável, e por mais que tentemos reservar algum tempo para cozinhar e entrar em contato real com a comida, a correria do dia a dia não nos permite, e acabamos nos rendendo a algum tipo de “junk food”. Porém, em meio ao estresse e a correria da cidade grande ainda existem pessoas que tentam levar hábitos de vida mais saudáveis e balanceados, abdicando de alguns alimentos que podem fazer mal a si mesmas e ao planeta. Este é o caso dos chamados vegetarianos, que optam por não consumirem carne por razoes de saúde, e/ou não compactuarem com a exploração de qualquer espécie animal para alimentação humana, porém os vegetarianos ainda consomem derivados de animais como ovos, leite, mel, couro, e por aí vai abrindo novas categorias de vegetarianos que não consomem certos derivados como os ovovegetarianos e os ovolactovegetarianos. Mas há agora uma nova corrente, o Freeganismo. Seus adeptos, chamados de “freegans”, não compram nada que seja trocado por dinheiro ou que envolva o mesmo, ao invés disso eles adotam o consumo consciente, procurando no lixo tudo o que venha a ser útil para sua sobrevivência.

SAIBA MAIS SOBRE O FREEGANISMO NO BARULHO CURITIBA