Saiba o que é mito e o que é verdade sobre o uso do WheyProtein

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início de uma rotina de alimentação saudável e, principalmente, de uma programação voltada às atividades físicas é bastante difícil. Sempre tem aquela preguiça, aquela vontade de desistir ou mesmo de nem dar o primeiro passo. Porém, se exercitar faz muito bem à saúde, e o uso correto e orientado por profissionais de uma suplementação pode ajudar e muito no ganho de massa e na perda de medidas.

O que muita gente não sabe é que o uso do mais popular dos suplementos, o WheyProtein, tem diversos benefícios à saúde. E para explicá-los, especialistas contam o que é mito e o que é verdade sobre a proteína do soro do leite.

De acordo com Juliana Santos Brant, nutricionista clínica e esportiva, há alguns pontos que precisam ser explicados. Ela cita alguns. "É mito que o Whey só serve para ganhar músculo, pois também fortalece o sistema imunológico. É mito que ele engorda. Outro mito é quando falam que o Whey faz o cabelo cair. Ele é feito a partir da proteína do soro do leite de vaca e não há substância química que possa fazer mal aos cabelos ou ao couro cabeludo."

O profissional de educação física Thiago Brumatti está acostumado a ver pessoas definirem os suplementos como "fórmula mágica" para hipertrofia, isto é, para o ganho de massa magra. Ele explica as reais funções desse suplemento para o corpo, sobretudo para quem faz musculação.

"Essa mágica não acontece. O WheyProtein é comumente associado ao ganho de massa muscular, e apesar de ser um importante aliado, não é capaz de proporcionar grandes resultados se consumido sem a adequação da dieta como um todo", revela.

O WheyProtein é a proteína do soro do leite, rico em aminoácidos essenciais (BCAA), o que o torna um importante aliado no processo de hipertrofia, já que proteínas são nutrientes indispensáveis para a recuperação celular. O suplemento ajuda na construção das fibras musculares microlesionadas durante o treinamento assim como no seu aumento.

"Existem alguns outros suplementos que podem ser combinados com o Whey, como a creatina, que otimiza a recuperação energética celular durante os exercícios, facilitando o aumento da intensidade dos treinos, fator preponderante para ótimos resultados", aponta Brumatti.

Para desmistificar outros mitos, o fisiculturista e nutricionista especializado em emagrecimento e hipertrofia Douglas Nunes aponta mais alguns. "Ouço muitas pessoas insinuando que essa proteína faz mal para a saúde. Não é verdade. Também não é realidade que essa proteína não pode ser consumida por veganos. Existem, sim, proteínas de origem vegetal, como a proteína do arroz", revela.

Nunes afirma que o uso do WheyProtein é mais comum nas refeições pós-treino, mas a utilização dela pode ser feita em qualquer horário do dia e que a pessoa deve procuar orientação adequada.

A nutricionista Juliana orienta que, no momento da compra do produto, haja atenção ao rótulo. "Sempre é importante observar a credibilidade da marca e se possui o selo da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]. Considerando que alguns produtos no mercado são feitos com proteínas mais baratas ou com uma grande quantidade de carboidrato, deve-se observar a quantidade de proteína por dose."

De acordo com os especialistas, há contraindicações para casos de pessoas que têm ou que já tiveram problemas nos rins. Por isso, cada caso é um caso, e o auxílio e a orientação de um profissional capacitado são fundamentais.

SUPLEMENTO AJUDA A EMAGRECER

Um outro mito sobre o uso do WheyProtein é com relação à ajuda para o emagrecimento. O suplemento, de acordo com especialistas, ajuda, sim, a perder peso de forma saudável.

Juliana Santos Brant, nutricionista clínica e esportiva, explica que o consumo de proteínas é muito importante para este fim, uma vez que esses nutrientes são capazes de estimular um maior gasto energético. "Whey estimula a saciedade, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e pode auxiliar a prevenir a perda de massa magra no processo de emagrecimento."

Para Thiago Brumatti, o soro do leite pode substituir outras fontes de proteína, mas com um valor calórico menor, o que é um fator importante para emagrecimento. Em dietas hipocalóricas (onde se gasta mais energia do que se ingere), é comum, segundo Brumatti, a perda de massa muscular caso a ingestão de proteínas seja insuficiente.

"É por isso que o Whey surge como um excelente componente nesse processo. Em geral, por ser uma proteína natural, não há contraindicações. Apenas pacientes com complicações renais severas podem ter seu consumo restrito."

Existem três tipos de suplemento para emagrecimento e ganho de massa, como explica Douglas Nunes, fisiculturista e nutricionista especializado em emagrecimento e hipertrofia. "Há o Whey concentrado, o isolado e o hidrolisado. Então, para a utilização do WheyProtein com o objetivo de emagrecimento, recomenda-se as proteínas isolada e hidrolisada."

TREINO EM FAMÍLIA

Hoje viciada em academia, a professora Ana Lúcia Jens Athanasio, 52, treina desde 2010. Porém, os primeiros levantamentos de peso na musculação não começaram por vontade própria, mas por uma indicação do médico. Ela, na época, lesionou o joelho ao romper os ligamentos. Para não precisar operar, o planejamento da equipe médica foi o de fortalecer a musculatura.

Oito anos depois, ela já não se vê longe da academia. E mais: leva o filho junto. "Adoro treinar e com isso acho que acabei incentivando meu filho que hoje treina comigo. Assim como eu, ele toma o WheyProtein. Claro que passou por uma avaliação com um nutricionista que adaptou as doses e horários de acordo com o foco que queria. O meu é diminuir a gordura corporal e aumentar a massa magra."

Ana Lúcia é mãe de Pietro, 18, estudante de psicologia. Ambos se exercitam juntos, em média, cinco vezes por semana. Ela afirma que toda a família tem tido excelentes resultados com a trinca atividade física, dieta e suplementação.

"O elo perfeito é a dieta, sempre acompanhada pelo meu nutricionista, treinos e suplementação. Com isso, tive ótimos resultados. Meus exames de rotina melhoraram muito, glicemia mais baixa, colesterol, vitamina D. Perdi peso e já aumentei bastante a massa magra. O Pietro também teve ótimos resultados", conta Ana Lúcia.

Ela completa e incentiva outras pessoas a darem o primeiro passo para mudarem de vida. "Treinar, hoje, faz parte da minha rotina. É um estilo de vida. Falo que é o meu momento sem estresse. Quero qualidade de vida e sinto que tenho conseguido. É algo que meu filho também já incorporou na vida dele", finaliza.

FIQUE DE OLHO NAS DICAS

- Sempre que quiser adicionar um suplemento à alimentação, procure um nutricionista para que ele auxilie

- O WheyProtein estimula a saciedade e pode ajudar a prevenir a perda de massa magra no processo de emagrecimento

- É importante observar a credibilidade da marca e se ela possui o selo da Anvisa

- Para os praticantes de atividade física e atletas, ele ajuda na melhora do rendimento, no aumento de força e no ganho da massa muscular

- Não adianta nada apenas tomar o suplemento e não se alimentar corretamente, ele não faz milagre

- Pessoas com problemas renais, como insuficiência renal aguda, precisam de orientação para controlar a quantidade de proteínas de consumo

- Alérgicos à proteína do leite precisam passar por orientação específica

- O consumo sem orientação pode sobrecarregar e comprometer o funcionamento do fígado e dos rins

- Para obter ganhos de qualquer tipo, é necessário aliar o suplemento a uma alimentação rica e ao descanso apropriado