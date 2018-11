Saiba o que é sistema SAP

Redação Bem Paraná

Grande parte dos empreendedores têm dúvidas sobre as vantagens do sistema SAP. Alguns deles consideram o software complexo e custoso, mas outros confirmam os inúmeros benefícios da ferramenta.

Para as empresas, o SAP trata-se de uma linguagem de programação desenvolvida pela organização alemã SAP, utilizada nas maiores empresas do mundo.

O sistema é conhecido como ERP (Enterprise Resource Planning), que significa Planejamento de Recursos Empresariais. Por sua vez, o sistema tem o objetivo de integrar as operações de uma organização, a fim de facilitar o acesso aos inúmeros recursos e dados disponíveis.

Cada programa é executado por meio de uma transação separada. Eles são desenvolvidos em ABAP, uma linguagem de programação, em que o SAP detém os direitos. O treinamento ABAP é feito em cursos especializados como o Evo Educação, por exemplo.

Abaixo, confira tudo sobre o sistema SAP.

Benefícios para empresas

O grande objetivo do sistema consiste em integrar as operações de uma empresa. Com isso, ele traz benefícios inquestionáveis para a rotina da companhia. Conheça as vantagens:

Simplicidade

O sistema SAP simplifica os processos mais diversos, especialmente os mais complexos. Sendo assim, a simplicidade age em conjunto com a eficiência, um dos pontos mais necessários frente à operacionalização das empresas.

Agilidade

Em conjunto com a simplicidade, a agilidade também ajuda no sentido da eficiência dentre os demais processos organizacionais. Neste cenário, o SAP permite a busca por informações de maneira rápida, transformando as atividades em processos completamente competentes.

Competitividade

A empresa, ao usar o SAP, melhora a qualidade dos serviços, o que aumenta a visibilidade do local e, ao mesmo tempo, garante a otimização dos processos, o que impacta diretamente na produtividade da empresa.

Alcance dos objetivos organizacionais

Com a ferramenta SAP, todos os processos são integrados, possibilitando alcançar os intuitos organizacionais. Ainda assim, o sistema facilita a interpretação e a verificação de falhas, tornando a decisão mais agilizada e assertiva.

Melhora o acesso à informação

Todas as informações ficam disponibilizadas no formato adequado, o que facilita o entendimento dos operadores e funcionários de qualquer empresa. A instalação do SAP melhora a gestão e o gerenciamento no geral, viabilizando os melhores resultados em cada organização.



O que é linguagem ABAP?

O ABAP (Advanced Business Application Programming), em tradução livre, significa Programação Avançada de Aplicação de Negócios. O sistema é uma linguagem de programação de alto nível desenvolvida pela empresa de software SAP.

É uma das principais linguagens usadas no produto SAP R/3, um sistema ERP, assim como foi mencionado no início do artigo.

Para entender de fato como funciona o ABAP, acompanhe as principais características da linguagem que garante a completa organização de dados e informações das empresas:

· Baseada na programação estruturada;

· Usada para desenvolver dois tipos de programas: modo diálogo e modo reporting (existem conjugações que permitem comutar entre os dois modos);

· É interpretada e não compilada, mesmo podendo criar versão compiladas;

· Incorpora elementos que permitem declarar informações e dados, elementos de controle interno, elementos operacionais e acesso a base de dados;

· Dirigida por eventos;

· Integrada por completo no sistema SAP R/3.

E isto é apenas um pouco sobre a ferramenta SAP, um dos melhores sistemas de integração empresarial.