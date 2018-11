Saiba quais são as melhores cervejas pra harmonizar com churrasco

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A dupla churrasco e cerveja já é bem familiar nos momentos de confraternização, mas a experiência pode ser ainda melhor com a harmonização adequada. É o que sugere Daniel Wolff, sommelier, fundador e diretor da rede de lojas Mestre-Cervejeiro.com. “Hoje é possível encontrar diversos rótulos de cervejas especiais, tanto nacionais quanto importadas, que harmonizam perfeitamente com churrasco e carnes grelhadas em geral. Ainda bem que não precisamos mais tomar a mesma cerveja sem gosto, sem aroma, sem graça, somente para matar a sede e limpar o paladar. O estilo de cerveja adequado pode enriquecer ainda mais a experiência gastronômica. E o mercado cervejeiro está crescendo no Brasil”, justifica o especialista que também é juiz internacional de cervejas.

Segundo o sommelier, seguir o parâmetro de intensidade e tipo de temperos é o ideal em uma harmonização, tanto da cerveja quanto da comida, por isso há variação dependendo do tipo de carne escolhida. “Carnes grelhadas finalizadas com Chimichurri, tempero típico do churrasco argentino que está a cada dia mais comum com os churrasqueiros do Brasil, vai muito bem com cervejas lupuladas, como do estilo IPA ou Pale Ale, já carnes grelhadas somente no sal grosso, ficam muito boas com cervejas mais maltadas, como do estilo Vienna Lager e Belgian Dubbel. Peixes grelhados finalizados com limão siciliano, vão muito bem com o estilo Witbier belga.”, ressalta Wolff. As possibilidades são infinitas, e pode ter certeza que cada uma mais gostosa e surpeendente que a outra.

