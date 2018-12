Saiba quem serão os secretários de João Doria no governo de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleito governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já começa a anunciar a composição do seu secretariado. O tucano assumirá o cargo em 1º de janeiro, em substituição a Márcio França (PSB), que não conseguiu se reeleger.

Entre os futuros secretários estão três atuais ministros de Michel Temer (MDB). Durante a campanha eleitoral, Doria usou a gestão Temer para atacar adversários, especialmente Paulo Skaf (MDB).

Abaixo, veja quem são os escolhidos até o momento.

CASA CIVIL

Gilberto Kassab (PSB)

Atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foi prefeito de São Paulo (2006-2012) e ministro das Cidades (2015-2016) no governo de Dilma Rousseff (PT). Também foi deputado federal (2003-2005).

Em setembro deste ano, Kassab tornou-se réu em ação do Ministério Público do Estado de São Paulo que o acusa de ter recebido via caixa dois no valor de R$ 21 milhões durante a campanha para prefeito em 2008. Doria e Kassab disseram que as acusações não influenciarão o mandato.

EDUCAÇÃO

Rossieli Soares da Silva

Ministro da Educação desde abril deste ano. Já foi secretário de educação básica do MEC e secretário de Educação do Estado do Amazonas.

Tema polêmico que ganhou repercussão no período eleitoral, o Escola sem Partido é alvo de divergências entre Rossieli e o futuro governador. Ao passo que Doria se mostra favorável ao projeto, o atual ministro se disse contrário à aprovação da lei.

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Sérgio Sá Leitão

Atual ministro da Cultura e jornalista, foi secretário municipal de Cultura do Rio, na gestão Eduardo Paes (PMDB) e chefe de gabinete do Ministério da Cultura no período em que a pasta foi comandada por Gilberto Gil. Também assumiu a direção da Ancine (Agência Nacional do Cinema) e a RioFilme (2009-2015).

SECRETARIA DE GOVERNO (DEIXA DE EXISTIR)

Rodrigo Garcia (DEM)

Vice-governador eleito, assumirá as funções da Secretaria de Governo, que será extinta. Foi eleito duas vezes deputado federal por São Paulo. Também foi presidente da Assembleia Legislativa e secretário municipal de Gestão de São Paulo na gestão Kassab. Foi ainda secretário de Estado de Desenvolvimento Social e de Habitação, ambos na gestão Geraldo Alckmin (PSDB).