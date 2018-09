Saint Laurent ilumina torre Eiffel de branco para desfilar seu sexy de boate

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - As luzes amarelas que iluminam a torre Eiffel estavam brancas na noite desta terça-feira (25) em Paris. A grife Saint Laurent, símbolo do sexy de boate e querida entre os jovens europeus, preencheu a praça de Varsóvia com um espelho-d'água que refletia as luzes da torre numa espécie de Noite Branca fora de época.

Nessa Nuit Blanche, festa parisiense em que as lojas ficam abertas até a madrugada, o estilista Anthony Vaccarello botou os modelos para cruzar a poça com os mesmos tons de preto e prata que identificam seu estilo e tingiam a paisagem no horário do rush.

Notívagas trajadas para dias quentes, as garotas exibiam shorts curtíssimos combinados a blazers, ora de veludo ora forrados com a explosão de brilho característica do estilo criado pelo designer belga.

A tendência sexy dessa estação ganhou contornos luxuosos, peças de acabamento assimétrico e transparências desconcertantes. Calças legging faziam par com jaquetas estruturadas de veludo azul marinho, cor que, junto ao bordô, compôs a cartela escurecida do verão 2019 da marca.

Meia arrastão com saltos altíssimos, por vezes cobertos de cristais ou tingidos de um dourado ofuscante, levantavam os respingos prateados dessa praia noturna, composta por palmeiras brancas montadas ao lado do espelho d'água.

Alguns sapatos eram pesados, para aqueles que nao querem escorregar na pista. Plataformas brutas que, delicadamente, enlaçam o tornozelo, e botas "over the knee", aquelas cujo cano cobre até parte das coxas, ganham projeção com os miniconjuntos de roupa.

No final da festa, quando todos voltam para casa, o sexy Saint Laurent parte para o sexo. Pedaços enormes de pele exposta compuseram o bloco final de maiôs, robes e mini tops. Tudo recortado com as fendas da tesoura de Vaccarello.

O visual é um tanto romântico, mas conserva a sensualidade lasciva comum à nova fase da grife, que ainda imprime vestidos listrados em branco e vermelho, arrematados com um minichapéu de palha do tipo gondoleiro veneziano.

Os chapéus são importantes nessa noite de esbórnia imaginada pela marca. Feitos de veludo, com aba larga e estrutura baixa, finalizam a imagem de amazona sexy, pronta para qualquer parada, faça chuva ou faça sol.