Sal e espeto já não são essenciais ao bom churrasco

Espeto, sal grosso, cortes de primeira e carvão não são itens necessários para o preparo daquele churrasco. Popular em países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, o churrasco de defumação vem aos poucos conquistando cada vez mais apreciadores no Brasil e introduzindo novos sabores a um hábito tradicional especialmente entre os gaúchos.

Os novos churrasqueiros “aboliram” o sal grosso e o fino. Os cortes especiais também já não são mais os mesmos. A picanha, o mingnon perderam o protagonismo. Nesta nova forma de preparo, os chamados cortes de segunda podem assumir o status de estrela. O que vale é deixar a ponta de peito, por exemplo, tão macia e suculenta quanto um pedaço de mingnon.

“Na verdade, por este método de cocção de defumação que leva bem mais tempo, não tem um tipo de corte de primeira ou segunda. O boi todo acabada resultando em pedaços suculentos, desde que tenha uma boa genética. um bom manejo e um bom preparo da carne”, explica Jhonata Mayer, consultor em carnes e organizador do St. Bar-B-Q College. O evento que trará mestres churrasqueiros a Curitiba para ensinar diferentes métodos e preparo de carnes bovina, suína e de aves.

Nos dias 25 e 26 de agosto, Bruno Salomão (Cansei de Ser Chef) Fontoura, Gustavo Ferreira (Tem Cowboy na Cozinha) e Jhonatan Mayer irão ensinar aos interessados em desvendar esses novos métodos os truques para que a carne fique de ‘tirar o chapéu’. Salomão e Ferreira são famosos nas redes sociais e no Brasil, por onde viajam para ensinar as novas técnicas.

O churrasco de defumação é feito em churrasqueiras com tampas - a maioria com termostato - que ajudam a controlar a temperatura do cozimento. O tempero é um ponto alto nessa versão americana do churrasco. Uma mistura de temperos secos e picantes como chili, páprica e pimenta preta com o açúcar mascavo que confere uma cor irresistível ao grelhado. Outro é o toque defumado dado ao sabor da carne por uma madeira acrescentada ao carvão.

A carne normalmente é servida com acompanhamentos, são comuns o creme de milho, o picles e os Baked beans (feijão mulatinho em preparações que vão do mais adocidado ao mais picante, dependendo da receita). O molho mais conhecido é o BBQ, picante e adocicado

O evento acontecerá na Chácara Recanto Baggio, no Umbará, no sábado das 8h às 18h e no domingo das 8h ao meio-dia os cursos, e do meio-dia às 18h a confraternização com os churrasqueiros.

No curso serão apresentadas técnicas de cocção em fogo direto, indireto e defumado, bases do churrasco americano além da desossa de meio boi para o churrasqueiro conhecer a origem dos principais cortes.

Quem participar também terá a chance de conhecer os temperos do tradicional American Barbecue e suas diferentes características conforme a região.

Os interessados precisam se inscrever pelo whatsapp 41.99579.6327. Com chopp liberado no domingo, o valor para os dois dias é de R$ 400 no primeiro lote e dá direito a degustação de todos os pratos preparados. O segundo lote reserva 10 vagas a R$ 450 e o terceiro lote prevê 5 vagas a R$ 500. No domingo (26), a partir do meio-dia, com chopp e churrasco livre, acontecerá um bate papo com os instrutores com ingressos a R$ 130,00.

Serviço

St. Bar-B-Q College

Investimento: R$ 400,00 - lote 2 R$ 450 - lote 3 R$ 500 com certificado e apostila

Resenha - apenas no domingo - ingressos R$ 130,00 - chopp livre

Data: 25 e 26 de Agosto de 2018 Horário: Sábado, dia 25 de agosto, das 8h às 18h - Domingo, dia 26 de agosto - cursos das 8h ao meio-dia - Resenha: a partir do meio-dia até às

Local: Chácara Recanto Baggio - Rua Antônio Schueda 725, Umbará

Inscrições: 41.99579.6327

Instrutores:

Bruno Salomão (@canseideserchef)

Jhonatan Mayer (@jhow_sommelier_em_carnes_)

Gustavo Ferreira (@gustavobgw)

Vagas Limitadas