Salão de Paris tem Renault Kwid elétrico e carro de R$ 23 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a Renault planeja um carro elétrico de apelo popular, a Bugatti exibe um superesportivo que custa mais de R$ 20 milhões. Há espaço para todos no Salão do Automóvel de Paris.

A edição 2018 celebra os 120 anos do evento, que ao longo da história foi palco para a apresentação dos clássicos Citroën DS (1955), Porsche 911 Turbo (1974) e Ferrari Testarossa (1984), entre outros.

O destaque da Renault em 2018 é o conceito K-EZ, que mostra como será a futura versão elétrica do Kwid, compacto que, na versão flex, custa a partir de R$ 32,5 mil no Brasil.

O compacto foi apresentado pelo brasileiro Carlos Ghosn, presidente-executivo da montadora. Ele confirma que o modelo antecipa uma linha de veículos elétricos com preços mais em conta, que será lançada a partir de 2020.

O Kwid elétrico conceitual pode percorrer até 250 quilômetros com uma carga completa de suas baterias, de acordo com a montadora francesa.

No outro extremo está o Bugatti Divo, um superesportivo de produção limitada e preço sugerido de 5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões). Apenas 40 unidades serão montadas.

Com motor 8.0 W16 de 1.500 cavalos e velocidade máxima de 380 km/h, o novo Bugatti tem a mesma base do Chiron. Há um sistema de refrigeração especial para os freios e um enorme aerofólio na traseira, para manter o carro controlável e no chão.

O nome homenageia o piloto Albert Divo (1895-1966), que venceu a prova italiana Targa Fiorio, em 1928 e 1929 pilotando um carro da marca francesa.

Hoje, a Bugatti faz parte do grupo Volkswagen.

O Salão do Automóvel de Paris 2018 fica aberto ao público entre os dias 4 e 14 de outubro.