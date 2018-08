Salões de beleza de Curitiba fazem semana de promoção. Veja os participantes e preços

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A próxima edição da Beauty Week, um dos principais festivais do calendário de beleza do País, acontece de 20 de agosto a 2 de setembro e promete muitas oportunidades para cuidar da beleza em salões de Curitiba, por valores que cabem no bolso.

Entre os oito estabelecimentos participantes na cidade estão Vimax Beauty, Depil Hair, Mega Beauty Center, entre outros, com pacotes de serviços promocionais com preços fixos de R$ 60,00, R$ 120,00, R$ 220,00.

A 3ª edição da Beauty Week em Curitiba acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. O festival conta com patrocínio da Wella e Balas Fini e apoio da Verde Campo.

Confira alguns dos combos mais incríveis:

1. Depil Hair

Combo FINI BEM ESTAR R$60

Depilação virilha + Manicure + Hidratação

2. Espaço Bia beleza e estética

Combo FINI BEM ESTAR R$60

Corte masculino + Depilação de nariz + Depilação de orelha

3. LA BONITTA

Combo AVEC BRASIL R$120

Massagem relaxante + Design de sobrancelhas + Hidratação Verniz + Secado

4. Mega Beauty Center

Combo VERDE CAMPO R$220

Virilha completa + Perna inteira + Depilação axila + Corte + Lavado + Escova + Manicure

5. Prime Beauty Center

Combo VERDE CAMPO R$220

Detox corporal + Esfoliação + Hidratação corporal

6. Revolution Beauty Center

Combo VERDE CAMPO R$220

Limpeza de pele + Peeling de diamante + Massagem relaxante (30min)

7. SANROSEE Salão de Beleza e Café

Combo FINI BEM ESTAR R$60

Design de sobrancelhas + Depilação axilas + Depilação meia perna

8. Vimax Beauty

Combo AVEC BRASIL R$120

Hidratação + Escova + Design de sobrancelhas

