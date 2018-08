Salto nas receitas com banco de investimento eleva lucro do BTG Pactual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um salto nas receitas na divisão de banco de investimento deu impulso ao lucro do BTG Pactual no segundo trimestre, resultado também beneficiado com bom desempenho nas áreas de tesouraria e de gestão de recursos.

O grupo, que se apresenta como maior banco de investimentos independente da América Latina, anunciou nesta terça-feira (7) que teve lucro líquido de R$ 622 milhões no período, aumento de 23,7% ante igual etapa de 2017. Em termos ajustados, o lucro subiu 13,6%, a R$ 685 milhões.

Motor do resultado, a unidade de investimento viu sua receita disparar quase 1.000%, a R$ 209,9 milhões, "o melhor trimestre de todos os tempos", disse o banco, refletindo forte atividade em emissão de renda fixa e em assessoria financeira para negócios como fusões.

As receitas dos segmentos sales & trading, asset management e wealth management cresceram 74, 39% e 38%, respectivamente, no comparativo ano a ano, levando a receita total a um avanço de 46%.

Na outra ponta, a receita com empréstimos para empresas diminuiu 19% ano a ano, a R$ 234 milhões. Na comparação sequencial, entretanto, essa linha subiu 37%, refletindo o aumento de R$ 3,5 bilhões na carteira de crédito total em três meses, para R$ 26,1 bilhões.

A receita com a linha juros e outros caiu 54% contra um ano antes, para R$ 153 milhões.

As despesas operacionais do BTG Pactual somaram R$ 583,7 milhões no trimestre, crescimento de 17,3% sobre as do mesmo período de 2017, "principalmente devido à desvalorização do real", afirmou o banco.

No conjunto, a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido do BTG Pactual foi de 14,5%, aumento de 1,2 ponto percentual sobre um ano antes.