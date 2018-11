Samara Felippo usa vídeo para desabafar sobre assédio na adolescência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo, 40, publicou um texto em seu Instagram neste domingo (7) desabafando sobre o assédio que sofreu por diversas vezes quando ainda era uma pré-adolescente.

O texto veio acompanhado de um vídeo do humorista Danilo Gentili, 39, com um trecho de uma apresentação de stand-up comedy.

No trecho, ele se refere à frase dita pelo candidato Jair Bolsonaro à deputada Maria do Rosário. "Nem sempre eu concordo com o que ele diz. Por exemplo, ele disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Mas, merece, né?"

Felippo disse que o vídeo lhe causou uma dor profunda. "Lembrei de quando era uma menina de 14 anos, sem qualquer preparo para a maldade do mundo. Fui abusada em inúmeros 'testes para comerciais. Sofria assédio e não percebia. Diretores, agentes. Lembro em uma seleção de catálogo para biquínis, o próprio diretor passava óleo nas meninas", disse a atriz.

Felippo se referiu, ainda, à reação da plateia diante da apresentação. "Muitas mulheres aplaudem. Isso me causou um horror físico e mental. É normal? É stand up? É só uma brincadeira? Você aplaudiria se sua namorada, filha, mãe, se você fosse ou já tivesse sido estuprada?", escreveu a atriz.

Mãe de duas filhas, Alicia e Lara Barbosa, Felippo diz que os homens e mulheres deveriam cuidar melhor de suas mães, filhas, irmãs e primas.