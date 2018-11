Samir Yazbek comemora 30 anos de carreira com mostra no Sesc 24 de Maio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leituras cênicas, debates, oficinas e uma estreia de espetáculo comemoram os 30 anos de atividade do dramaturgo paulistano Samir Yazbeck no Sesc 24 de Maio.

O projeto Samir Yazbek - Textos Inéditos começa nesta sexta (9) com a estreia de “O Eterno Retorno”. O espetáculo tem direção de Sérgio Ferrara e elenco formado por Carlos Palma, Gustavo Haddad, Helô Cintra Castilho, Luciano Gatti e Patricia Gasppar.

A peça retoma um tema recorrente na carreira do autor, que se dedicou a explorar as relações do artista com a sociedade. Na trama, um ator se sente dividido entre sua vocação artística e a necessidade de sobreviver ao brigar com sua namorada e seu produtor.

Ao longo da narrativa, o protagonista reflete sobre outros personagens que tiveram papéis importantes na construção de sua carreira, como a mãe e o primeiro diretor.

Além do espetáculo, que cumpre temporada até 2/12, estão previstas uma série de leituras cênicas de textos inéditos de Yazbek. Neste sábado (10), Marcos Damasceno dirige “A Grande Obra”, que narra o desejo de um homem de se aproximar do seu irmão e suas tentativas de lidar com a repulsa dos filhos, que não aprenderam nada além de odiar o tio.

Sesc 24 de Maio - R. Vinte e Quatro de Maio, 109, República, tel. 3350-6300. Sex. e sáb.: 21h. Dom.: 18h. Estreia sexta (9). Até 2/12. Ingr.: R$ 12 a R$ 40. Ingr. p/ sescsp.org.br