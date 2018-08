Samsung anuncia parceria de longo prazo com Spotify

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung anunciou uma parceria de longo prazo com o aplicativo de músicas Spotify, o que inclui o Galaxy Home, novo concorrente do HomePod, da Apple, lançado nesta quinta-feira (9).

A empresa contou a novidade durante a apresentação do novo smartphone da empresa, o Galaxy Note9, nesta quinta-feira (9) em Nova York.

A parceria com o Spotify pode aparecer em todos os dispositivos da Samsung a partir de agora: celulares, TVs, caixas de som e até geladeira. A ideia é que o aplicativo de músicas já apareça nas pré-configurações dos aparelhos da Samsung e que o usuário desfrute de uma integração doméstica com dispositivos.

Ainda não está claro se as pessoas que não assinam Spotify terão algum tipo de facilidade ou desconto.

Uma das novidades do Galaxy Note 9 é que a S-Pen, caneta do celular, agora funciona com conectividade Bluetooth. Outro destaque é que usuários do Samsung Galaxy terão conteúdo exclusivo do Fortnite, fenômeno entre os jogos online, desenvolvido pela Epic Games.