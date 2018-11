Sandro Pedroso e Nadja Pessoa formam a segunda roça em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sandro Pedroso e a ex-Power Couple Nadja Pessoa vão disputar a preferência do público na segunda roça de A Fazenda (Record). O lutador Felipe Sertanejo também foi escolhido para compor a roça na segunda-feira (1º), mas escapou da berlinda após vencer a prova do Fazendeiro.

O público agora deverá votar em quem ficará no reality e a eliminação acontecerá nesta quinta (4). A primeira participante a deixar o programa foi a atriz Vida Vlatt, que teve 46,84% dos votos na última semana, quando foi para a roça com a influencer Luane Alves.

A roça dessa semana foi formada após uma série de discussões e fofocas entre os participantes do programa, que levaram o grupo água a abandonar a estratégia de voto. Com isso, Nadja, que foi alvo do grupo terra, acabou recebendo votos também das companheiras Ana Paula e Perlla.

Já Sandro foi colocado na roça pelo Fazendeiro Leo Stronda. Ao justificar seu voto, o youtuber apontou o ator como um candidato forte do grupo terra, tanto no âmbito físico quanto no intelectual. Ele disse ainda que estava seguindo a estratégia de seu grupo, o água, apesar dos últimos desentendimentos.

Sertanejo foi para a roça por escolha de Nadja, antes de vencer a prova desta terça-feira (2), que consistia em um circuito, que terminava com o lançamento de argolas, que levaria ao movimento de uma estrutura. Durante a disputa, o lutador chegou a encostar na estrutura, o que fez Marcos Mion paralisar a prova.

A disputa foi retomada logo em seguida, com os participantes nos locais em que estavam, consagrando Sertanejo. Como Fazendeiro, ele terá agora o poder de mandar um dos concorrentes para a roça na próxima semana.

BRIGAS

A confusão desta segunda aconteceu após o grupo água se reunir para tentar definir uma estratégia de voto. Nadja chegou a questionar uma possível armação para formação da roça, o que levou a uma discussão, com direito ao corte da transmissão 24 horas pela Record.

"Então você está brigando comigo porque é bem louca. Se coloca no seu lugar. Agora você está se colocando no que eu penso. Você está bem louca, fala baixo e se coloca no seu lugar", afirmou Ana Paula depois que a colega de grupo dizer que está no programa pelo prêmio e passa por cima de tudo para isso.

"Votem em quem quiserem, não tem papo. Você está dando para trás. Vou virar Fazendeira e vou colocar quem eu quiser na roça", disse Nadja, aos berros. "Não vou falar baixo com você berrando. Não vou me vender por grupo que foi escolhido por sorte. Vou votar no Ilha e depois você vai me agradecer. Você parece a Vida", respondeu Ana.

Nesta terça, o clima continuou tenso, e Ana Paula chegou a dizer que, se a rival retornasse da roça, ela poderia deixar o programa. Já Nadja, interagiu pouco com os colegas e disse que está com a consciência tranquila: "Eu sei que eu estou certa em tudo o que estou fazendo", disse.