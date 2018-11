Sandro, Sertanejo e Nadja formam segunda roça de 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandro Pedroso, Nadja Pessoa e Felipe Sertanejo formam a segunda roça da décima edição de A Fazenda (Record), após votação realizada na noite desta segunda-feira (1º). Um deles ainda terá a chance de se livrar da berlinda com a prova que escolherá o próximo Fazendeiro, nesta terça (2).

Fazendeiro da semana, Leo Stronda votou em Sandro Pedroso, que ele apontou como um candidato forte do grupo terra, tanto no âmbito físico quanto no intelectual. Segundo ele, a estratégia de seu grupo, o água, é, desde o início, eliminar os participantes mais fortes do grupo oponente.

Já na votação da sede, Nadja Pessoa recebeu o maior número de votos, sendo alvo do grupo terra e também de colegas do grupo água, ao qual faz parte, como Ana Paula Renault e Perlla. Assim, Nadja pôde determinar o terceiro participante a formar a roça, escolhendo Felipe Sertanejo.

A votação na sede foi interrompida diversas vezes, primeiro por um problema técnico na Record, que impedia que os participantes ouvissem o apresentador, Marcos Mion. Mas também por diversas discussões entre os concorrentes, repetindo o clima tenso registrado durante todo o dia.

O desentendimento que deu início às brigas, aconteceu durante a tarde desta segunda, envolvendo Ana Paula e Nadja, e terminou com a ex-BBB decretando o fim o grupo no que diz respeito a estratégia de jogo.

BRIGAS

A confusão desta segunda aconteceu após o grupo água se reunir para tentar definir uma estratégia de voto. Nadja chegou a questionar uma possível armação para formação da roça, o que levou a uma discussão, com direito ao corte da transmissão 24 horas pela Record.

"Então você está brigando comigo porque é bem louca. Se coloca no seu lugar. Agora você está se colocando no que eu penso. Você está bem louca, fala baixo e se coloca no seu lugar", afirmou Ana Paula depois que a colega de grupo dizer que está no programa pelo prêmio e passa por cima de tudo para isso.

"Votem em quem quiserem, não tem papo. Você está dando para trás. Vou virar fazendeira e vou colocar quem eu quiser na roça", disse Nadja, aos berros. "Não vou falar baixo com você berrando. Não vou me vender por grupo que foi escolhido por sorte. Vou votar no Ilha e depois você vai me agradecer. Você parece a Vida", respondeu Ana.

A discussão acabou separando o grupo água. Stronda acabou defendendo Nadja: "Essa menina é maluca, acha que está na casa dela", disparou sobre Renault. Já Luane Dias preferiu defender Ana Paula: "Vocês pegaram o bonde andando. Eu cheguei aqui para falar com ela [Nadja]. Ela que perdeu a linha e e quis acaba com o grupo de vez.

A primeira eliminação do programa aconteceu na última sexta (28), com a saída de Vida Vlatt, 59, com 46,84% dos votos. Ela concorreu a preferência do público com Luane. A atriz chegou a se desentender com Ana Paula e Gabi Prado durante sua estadia na sede.