Sandy adota visual 'trevoso' para participação em novo clipe da banda Angra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Angra lançou na noite desta sexta-feira (13), Dia Mundial do Rock, o clipe da música "Black Widow's Web", com a participação de Sandy, que aparece com um visual bastante diferente do conhecido pelos fãs.

"Toda 'trevosa'", afirmou a cantora na sua conta no Instagram ao mostrar as roupas pretas e a maquiagem mais pesada No clipe, ela canta em inglês dentro de uma igreja e chega a aparecer dentro de uma banheira.

Além de Sandy, também participa do clipe a cantora Alissa White-Gluz, do Arch Enemy.

"Black Widow's Web" az parte do álbum Ømni, o nono do Angra, que está atualmente em turnê pelo país. Em setembro, o quinteto segue em shows nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Taiwan.

A banda, que já tinha postado algumas imagens dos bastidores do novo clipe nas redes sociais, é formada por Fabio Lione (voz), Rafael Bittencourt (guitarra), Felipe Andreoli (baixo), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria).