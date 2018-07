Sandy apresenta nova turnê

Da redação

A cantora Sandy vai apresentar em Curitiba dsua nova turnê, sucessora do aclamado ‘Meu Canto’. Ela canta no dia 28 de setembro, no Teatro Guaíra, e leva canções do seu próximo projeto, que está em fase de produção e terá lançamento conjunto às apresentações ao vivo pelo país. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$60. Na apresentação, as músicas ‘Me Espera’, ‘Aquela dos 30’ e a recém-lançada ‘Preciso de Você’ dividem espaço com seus grandes sucessos dos álbuns ‘Manuscrito’, ‘Sim’, ‘Meu Canto’ e algumas releituras da nostálgica época da dupla com o irmão, Junior Lima. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 360, de acordo com o setor.

Luto



Morre Tab Hunter, galã que arrancou suspiros nos anos 50

Morreu no domingo (8), aos 86 anos, o ator Tab Hunter. Ele teve um coágulo numa das pernas que lhe causou uma parada cardíaca. Resumo do galã dos anos 1950 – loiro, alto, bronzeado, de rosto quadrado –, o nova-iorquino ganhou o apelido de “o cara dos suspiros” por sua imensa base de fãs. Incensado pelas adolescentes, Hunter viveu também as adversidades que artistas gays enfrentaram, várias das quais descritas na autobiografia com a qual anunciou a sua saída do armário, em 2005. Nascido em 1931, como Arthur Andrew Kelm, filho de pais separados, mudou-se com a mãe para a Califórnia na infância e largou os estudos para se juntar à Guarda Costeira quando era adolescente. O porte atlético e o rosto bem barbeado despertaram os olhos de agentes. Pela Warner Bros, atuou em filmes como “Qual Será Nosso Amanhã”, “Mares Violentos”, “Montanhas em Fogo” e “Impulsos da Mocidade”, nos quais fez uma sucessão de militares, caubóis e universitários de olhos sonhadores. Aposentado desde 1992, Hunter deixa o marido, o produtor de cinema Allan Glaser.

Faustão



‘Deus sabe como lutei’, diz Mumuzinho após vencer o ‘Show dos Famosos’

Campeão do ‘Show dos Famosos’, quadro do ‘Domingão do Faustão’, Mumuzinho demonstrou toda sua alegria e em uma postagem feita no Instagram na manhã de ontem. Nela, o cantor fez questão de dividir o prêmio com os demais participantes. “Ganhamos! O Show dos Famosos permitiu muitos ganhadores. Terminamos essa jornada com uma experiência que escola nenhuma e dinheiro algum consegue proporcionar”, disse ele, que lembrou Silvero Pereira, Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Alessandra Maestrini, Sandra de Sá, Helga Nemeczyk e Paulo Ricardo. “Minha gratidão a Alcione, Dona Ivone Lara, Stevie Wonder, Cartola, Wilson Simonal, Péricles, Louis Armstrong e Ludmilla”, escreveu ele. “Só Deus sabe o quanto eu lutei para chegar até aqui. E não foi de elevador, eu vim de escada. Não existe o impossível, existe o possível e a dedicação”.

Televisão

Atriz anuncia fim das gravações de ‘Game of Thrones’

A atriz Maisie Williams, intérprete da personagem Arya Stark em Game of Thrones, utilizou as suas redes sociais no final de semana para confirmar o término de suas filmagens para a série na cidade de Belfast, na Irlanda. Maisie, que começou a viver Arya em 2011 aos 12 anos, se despediu da sua personagem com uma foto no Instagram. O que chamou a atenção dos seguidores de Maisie, porém, foi uma hastag utilizada pela atriz: #lastwomanstanding, ou “última mulher de pé”, em tradução livre. Fica a critério do público imaginar se Maisie foi a última atriz a gravar suas cenas para a série ou se sua personagem, Arya, será a última sobrevivente de Westeros.

Níver do dia

Mario Gómez

futebolista alemão

33 anos