Sandy inicia turnê na capital paulista com inéditas e velhas conhecidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao mesmo tempo em que finaliza o projeto "Nós, Voz, Eles", Sandy, 35 anos, prepara-se para lançar a turnê de mesmo nome em São Paulo. O trabalho tem oito canções novas, que farão parte dos shows que acontecem nesta quinta (30) e sexta (31), no palco do Credicard Hall (zona sul).

Para esse disco, Sandy abriu o estúdio de sua casa a ilustres visitantes: Maria Gadu, Lucas Lima, Thiaguinho, o duo AnaVitoria, Iza, Mateus Asato, Banda Melim e o pai, Xororó. A ideia foi criar em conjunto canções que fariam parte do repertório de inéditas.

"A princípio, as músicas sairão apenas em formato digital e no meu canal no YouTube, mas não está descartado que entrem em um CD físico mais para o futuro", diz Sandy.

O projeto também sai como websérie no YouTube (youtu.be/8MCahQ-pqI4). De 15 em 15 dias, sempre às terças, às 19h, um novo capítulo mostrará os bastidores das composições feitas na casa de Sandy e que fazem parte da turnê. Já estão disponíveis "No Escuro", com Maria Gadu, e "Areia", com o marido, Lucas Lima.

"Eu já queria faz tempo compor em parceria. Cada voz foi escolhida com base no talento de cada um e na minha afinidade." Ambas as canções já estarão no repertório de hoje.

Nascida em Campinas (91 km de SP), Sandy revela que se sente em casa aqui. "Eu amo São Paulo, é um povo que consome muito o meu trabalho, os shows são sempre lotados."

Nas apresentações, ainda, destaque para as já conhecidas "Me Espera", "Aquela dos 30", "Morada" e "Preciso de Você", além de "As Quatro Estações", da dupla com o irmão, Junior.

"Eu também surpreendo com a releitura de uma música que eu gravei aos 14 anos, "Eu Acho que Pirei", mas dou uma nova cara para não ficar infantil."

A cantora se considera em carreira solo há oito anos, mas já faz dez que fez a sua última apresentação com o irmão. "Não descarto um dia, para fazer um agradinho aos fãs [retomar com Junior], mas eu gosto mais do momento que eu vivo hoje." Até a conclusão desta edição, só havia ingressos para o show de hoje.

SANDY

QUANDO Quinta (30), às 21h

ONDE No Credicard Hall (av. das Nações Unidas, 17.955, tel. (11) 4003-5588)

QUANTO A partir de R$ 90 (há meia entrada). 7.000 pessoas. 12 anos (com responsáveis)