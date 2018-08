Sandy, Lívian Aragão e Titi fazem homenagens no Dia dos Pais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pais e filhos famosos usaram as redes sociais neste domingo (12) para fazer homenagens pelo Dia dos Pais. Em alguns casos, foram as mamães que se encarregaram de dar palavras aos filhos ainda pequenos, como a modelo Karina Bacchi, 41, a apresentadora Giovanna Ewbank, 31, e a atriz Sheron Menezes, 34.

"Eles parecem almas gêmeas, até a bisnaguinha com maionese e queijo ralado que a avó dele fazia na sua infância é uma das coisas prediletas dela, e quando eles comem juntos, ele se emociona...", revelou Ewbank, ao postar no Instagram uma foto do marido, o ator Bruno Gagliasso, 36, com a filha do casal, Titi, 4.

Já a cantora Sandy, 35, postou uma foto ainda pequena ao lado do pai, o cantor Xororó, 60, e o irmão, Junior, 34. O mesmo fez a atriz Lívian Aragão, 19, que lembrou uma cena do filme 'O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili', ao lado pai.

O ator Rafael Vitti, 22, publicou uma imagem ainda menino com o pai, o também ator João Vitti, 50.

A dançarina Scheila Mello, 41, que anunciou na semana passada que está se separando de Fernando Scherer, o Xuxa, 43, após oito anos de casamento, também homenageou o ex-nadador, pai de sua filha, Brenda: "A cumplicidade de vocês faz derreter meu coração!", afirmou.