Sandy traz a turnê ‘Nós, Voz, Eles’ a Curitiba

A cantora Sandy retorna a Curitiba e traz uma turnê inédita, “Nós, Voz, Eles” que iniciou no começo do mês em Paulínia (SP). O show chegará à capital com praticamente todas as entradas vendidas. Até o momento, 90% das poltronas já foram compradas.

A apresentação acontece na sexta-feira, 28 de setembro, às 21h, no Teatro Guaíra. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$60. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil.

Após o sucesso de ‘Meu Canto’, seu último trabalho musical, Sandy trabalha no seu mais recente lançamento ‘Nós, Voz, Eles’, que será divulgado a cada 15 dias para o público.

As primeiras músicas ‘No Escuro’ e ‘Areia’, com as participações de Maria Gadú e Lucas Lima, respectivamente, foram as primeiras a serem divulgadas. Ao todo, serão oito convidados, o músico Mateus Asato, o duo Anavitoria, Thiaguinho, a Banda Melim, IZA e seu pai, o Xororó.

Na apresentação, as músicas ‘Me Espera’, ‘Aquela dos 30’, ‘Morada’, ‘Nosso Nó(s)’, e a recém-lançada ‘Areia’, já estão garantidas para compor o bem-cuidado repertório.

E como não pode faltar em set list de veterana, que coleciona verdadeiros ‘hinos’ entre fãs cativos ao longo dos quase trinta anos na música, Sandy revisitará seus grandes sucessos dos álbuns ‘Manuscrito’, ‘Sim’, ‘Meu Canto’ e algumas releituras da nostálgica e inesquecível época da dupla com o irmão, Junior Lima.

CINEMA

Semana agitada com quatro filmes entrando em cartaz nos cinemas

Agosto representou uma grande quantia de filmes entrando e saindo em cartaz semanalmente e o ritmo segue forte; nesta quinta (30) quatro produções estrearam, confira as novidades:

‘Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas’ é a animação infantil baseada nos heróis da DC, trazida diretamente da televisão às telonas; contando de forma bem humorada a trajetória do grupo heróico em busca de um filme próprio.

‘O Candidato Honesto 2’ traz Leandro Hassum novamente ao papel de político incapaz de mentir, sequência do longa de 2014. Agora ele disputa mais uma vez o cargo de presidente nacional, mesmo após passar quatro anos preso.

‘Deus Não Está Morto – Uma Luz na Escuridão’ apresenta uma nova trama de fé e superação neste que é a terceira parte da famosa franquia de drama religioso.

‘Ferrugem’ acabou de ganhar o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado, tendo como premissa a vida de jovens diariamente ligados aos celulares e os perigos de ter intimidade exposta para toda a internet.

COMÉDIA



Nando Viana traz seu novo stand up a Curitiba

Depois do sucesso de seu primeiro show, o gaúcho Nando Viana retorna a Curitiba, nesta sexta (31) e sábado (1º), para duas sessões no palco do Teatro EBANX Regina Vogue, com o seu novo stand up, ‘A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento’. Os ingressos estão à venda a partir de R$30. O espetáculo na capital é assinado pela Messe Produções. Atual participante do elenco humorístico de ‘A Culpa é do Cabral’, do canal Comedy Central, Nando Viana é um comediante Stand-Up, redator humorístico e um dos principais novos nomes do humor no Brasil. Foi responsável pelo primeiro grupo de stand-up comedy de Porto Alegre e hoje participa das maiores noites de humor e Festivais do Brasil. Tem também um especial de comédia disponível no NETFLIX, o “Nando Viana – Da Turma do Fundão Desde 1981”.

INTERNACIONAL



New Order confirma show em Curitiba

Na última segunda (27), e após dicas do Curitiba Cult, a banda New Order confirmou a passagem por Curitiba, em dezembro. O show acontecerá no dia 02, na Live. Os ingressos para o público em geral estarão à venda a partir de segunda-feira, 10 de setembro, às 10h, pelo Disk Ingressos. As entradas variam de R$110 a R$480. Além da capital, a banda passará por São Paulo (28) e Uberlândia (30).