Sanepar alerta para risco de incêndio em área de Estação de Esgoto. Curitiba teve dois casos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Sanepar alerta os moradores dos entornos de estações de tratamento de esgoto (ETEs) que o lançamento de lixo e resíduos em áreas baldias pode provocar faísca e fogo de forma espontânea. No último sábado (27), ocorreu um incêndio na área coberta de árvores, bambus e jasmins que formam uma “cortina verde” ao redor da ETE Padilha Sul, no Ganchinho, em Curitiba.

O fogo teve início por volta das 15 horas e foi apagado uma hora depois por bombeiros e pelos empregados da estação. Este foi o segundo incêndio no mesmo local. O primeiro foi registrado no dia 1º de junho. A queimada deste sábado foi entre a Lagoa e o condomínio.

A área da cortina verde é de 120 metros quadrados e foi criada a partir de 2009 para minimizar os odores gerados na estação. A Sanepar já providenciou a limpeza da área e o replantio da vegetação destruída pelo fogo.

A cortina verde também atende à Resolução 054/06, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente que determina o plantio de espécies nativas no entorno do empreendimento.