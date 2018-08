Sanfoneiro e radialista, Zé Bettio eternizou seus bordões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Manhê, manhê! O maridão não quer acordar? Joga água nele. Quem é? É o Zé Bettio!", dizia toda manhã, das 5h às 7h, o sanfoneiro que se tornou radialista, conhecido em São Paulo na rádio Cometa e dono de uma das maiores audiências das décadas de 1970 e 1980, na rádio Record.

Nascido em Promissão, no interior paulista, tornou-se locutor por acaso. Iniciou a carreira artística como sanfoneiro e participou dos grupos Sertanejos Alegres e Zé Bettio e Seu Conjunto. Mas, ao assumir o microfone da rádio Difusora de Guarulhos para ler um anúncio, agradou com seu jeito simples e coloquial e acabou sendo contratado.

Tornou-se dono de outra frase famosa: "Gordo, ô gordo!" E também lançou nomes importantes da música sertaneja como Milionário e José Rico. Fazia do Cine Coliseu sua casa de shows com o Bailão do Zé Bettio, que todo final de semana recebia artistas e lotava. Se dizia ele mesmo o sanfoneiro mais premiado do Brasil.

Também era amante da natureza. Gravava com o próprio gravador sapos e grilos cantando quando estava em uma de suas fazendas, em Rinópolis (SP). Depois, colocava para tocar o som dos bichos em seu programa matinal. E mandava mel fresco, recém-feito, para os amigos. Sempre com o conselho: "Toma mel com limão que é bom pra saúde".

Dificilmente aparecia na televisão, só alguns discos bem antigos que guardavam fotos suas ainda novo. Era para criar um mistério, diz o amigo e também sanfoneiro Fiovarante.

Zé Bettio ia lançar um livro sobre sua história, mas não chegou a escrevê-lo. Morreu enquanto dormia na madrugada desta segunda (27), em sua casa no bairro do Horto Florestal, na zona norte da capital paulista, aos 92 anos. Deixa um filho, José Homero, e a esposa Leonilda.