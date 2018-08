Santa Marta Bar realiza feijoada beneficente com Mater Dei

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A feijoada do Santa Marta Bar, tradicionalmente conhecida em Curitiba, tem um motivo a mais para receber sua presença. Neste sábado (04), o evento acontece em parceria com a maternidade Mater Dei e R$ 5 do valor de entrada de cada convidado será revertido em doação para a instituição.

A maternidade Mater Dei atende com carinho as mamães e bebês há 55 anos. Todos os atendimentos são para pacientes usuários do SUS de Curitiba e Região Metropolitana. É referência no atendimento a Gestante Adolescente (10 a 18 anos) pelo projeto Quero Colo. Além de outros programas de humanização

A Mater Dei fica incorporada ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Atendimento de qualidade, parto seguro e muito carinho em todos os momentos da mamãe e do bebê. Mais informações: http://www.materdei.org.br.

A casa abre a partir das 12h e a entrada custa R$34,90 feminino e R$49,90 masculino. Informações e reservas pelo (41) 3343-4467 ou pelo e-mail [email protected]