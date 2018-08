Santander abre inscrições para o programa Trainee 2018

Redação Bem Paraná com assessoria

O Santander lança nesta sexta-feira, 10, o Programa de Trainee de 2018. O Banco busca recém-formados que tenham concluído o curso a partir de dezembro de 2016 ou universitários que se formem até dezembro de 2018, de qualquer universidade brasileira e área de conhecimento. O processo reflete o zelo do Banco em promover a diversidade.

Segundo a vice-presidente de Recursos Humanos do Santander, Vanessa Lobato, a capacidade de contestar e ao mesmo tempo se inquietar em busca de melhores práticas é uma característica frequente entre os colaboradores do Santander. “Somos uma empresa que valoriza a ruptura de velhos hábitos e novas sugestões. Que reconhece os funcionários com essa iniciativa, com espírito empreendedor e gana de fazer acontecer. A seleção dos trainees é norteada por essa cultura. Buscamos candidatos com garra, inteligência emocional, confiáveis, empreendedores, influenciadores, colaboradores e que contribuam no desenvolvimento das pessoas”, explicou.

O processo seletivo será dividido em seis etapas. Os candidatos realizarão testes online de inglês, raciocínio lógico e um assessment online. Em seguida, teremos uma etapa de vídeo, com foco na trajetória de vida de cada um. Nas últimas etapas, os candidatos resolverão cases de negócio (online e presencial).

Serão selecionados entre 20 e 30 candidatos, que iniciarão as atividades em novembro deste ano, numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina, segundo o GPTW (Great Place To Work). Não é necessário ter experiência profissionais anteriores. O que se busca são histórias de vida diferenciadas e/ou de superação. O programa tem duração de 12 meses. Os admitidos participarão de ações com conteúdos técnicos e comportamentais, e farão job rotation com atuação em projetos estratégicos, sempre com a coordenação do RH e auxiliados por executivos do Banco que atuarão como mentores.

Ainda de acordo com Vanessa Lobato, o trainee “encontrará muitos desafios, mas também muita colaboração entre equipes para superá-los, o que lhes possibilitará muito aprendizado. Estímulos que os desafiarão a pensar, agir, criar a propor soluções. Buscaremos e estimularemos habilidades como autonomia, responsabilidade, colaboração, inovação, resiliência e capacidade comunicativa”, afirmou.

Em 2016, com a retomada do programa, 11.945 jovens se inscreveram. Já em 2017 esse número saltou para 30.547 candidatos. Atualmente o Banco conta com 25 jovens com bastante identificação com a cultura e perfil do banco, fruto daquela seleção. Os cinco trainees com melhor performance durante o programa 2018 receberão uma Bolsa de Estudos para um curso de três semanas na Babson College, em Boston, previsto para Julho de 2020.

Para Caio Martin Costa, 24 anos, ser trainee no Santander é estar disposto a constantemente sair da zona de conforto. A imergir na cultura da organização e ser, de forma protagonista, responsável por promover mudança e colaboração. “O programa permite desenvolver habilidades técnicas na prática, colocando a mão na massa em projetos estratégicos de várias áreas do banco. Enquanto trainee temos carta branca para acessar todos os níveis da empresa, propor novas ideias e ajudar a tirá-las do papel. No âmbito comportamental, somos continuamente estimulados através de treinamentos, desenvolvendo as habilidades necessárias de um líder do futuro”, avaliou ele.

A também trainee Eliza Martins Gurgel, 26 anos, optou pelo Santander por ter ótimas referências sobre a qualidade do programa e o impulso que o programa proporciona à carreira dos participantes. “O Banco vive um ótimo momento, cresce em rentabilidade e investe muito para oferecer soluções inovadores e atender bem os clientes. Queria fazer parte disso. Sinto que nesses meses de programa consegui ter uma visão ampla da empresa, aprendendo muito sobre as áreas e o mercado financeiro. O ambiente de trabalho é desafiador e isso me impulsiona para alcançar grandes resultados”, sintetiza ela.

Os interessados em participar do Programa de Trainee do Santander podem se inscrever até o dia 10 de setembro pelo site www.grupociadetalentos.com.br/traineesantander. Os aprovados terão salário de R$ 6,2 mil e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação, participação nos lucros, entre outros.