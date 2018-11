Santander patrocina SPFW para se posicionar como banco da moda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santander decidiu apostar na São Paulo Fashion Week, um dos principais eventos de moda no mundo, para se posicionar como o banco da moda. O banco espanhol fechou patrocínio para a 46ª edição, que teve desfile de abertura no domingo (21) no Farol Santander (centro), e mais duas edições até o fim de 2019.

O posicionamento da campanha tenta reforçar que o banco é conectado, inovador e moderno, assim como a indústria da moda.

“Estamos ampliando nossa atuação em atividades ligadas a cultura e empreendedorismo. A moda tem essas duas vertentes, além de representar uma longa cadeia produtiva e de inovação”, afirma Marcos Madureira, vice-presidente executivo de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander.

“Queremos ser o banco das grifes e das redes de varejo, dos estilistas e das costureiras, das modelos e das cabeleireiras e maquiadoras”, diz.

A campanha publicitária dará destaque a personagens que nem sempre recebem a atenção do público neste meio: são costureiras, camareiras, alfaiates, maquiadores e fotógrafos, por exemplo.

“Mostraremos que apoiamos todo o ecossistema da moda, dos processos de criação e ao espírito empreendedor de quem faz de verdade essa indústria prosperar”, afirma Madureira.

Clientes do banco de diferentes regiões do Brasil também foram convidados para vivenciar a experiência no evento. São empreendedoras do setor e profissionais que atuam nos bastidores.

O Farol Santander, que ocupa o antigo prédio do Banespa, também recebe uma programação paralela com 13 encontros cujo tema central é a moda.