Santistas esgotam ingressos para San-São na Vila Belmiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta quarta-feira (12) que foram vendidos todos os ingressos para o clássico de domingo (16), contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Será a terceira partida seguida do time alvinegro no estádio com entradas esgotadas —antes, teve casa cheia nas vitórias contra Sport, por 3 a 0, e Bahia, 2 a 0. Nas redes sociais, o Santos elogiou os torcedores e usou a expressão "hat-trick", utilizada quando um jogador marca três gols na mesma partida.

De acordo com o clube alvinegro, foram vendidos 11,5 mil ingressos. Dos 16 mil lugares do estádio, 4.500 são de proprietários de cativas e camarotes e, por isso, não podem ser comercializados pela diretoria.