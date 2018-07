Santos anuncia técnico Cuca, com contrato até o fim de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cuca é o novo treinador do Santos. Ele foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira (30), com contrato até o fim de 2019.

“É um treinador competente, com experiência, com títulos. E atende a um anseio da torcida do Santos que é ser ofensivo”, disse o diretor-executivo de futebol santista, Ricardo Gomes, em entrevista coletiva.

O treinador estava sem clube desde 13 de outubro de 2017, quando deixou o Palmeiras. Agora, ele substitui Jair Ventura, demitido em 23 de julho deste ano.

Esta será a segunda passagem de Cuca como técnico do Santos. Ele esteve à frente da equipe da Vila Belmiro entre junho e agosto de 2008, durante 14 jogos do Campeonato Brasileiro —com três vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Cuca ainda defendeu o Santos como jogador em 1993, quando disputou 46 jogos e fez 15 gols.