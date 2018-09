Santos bate Atlético-PR e volta a vencer em casa após quatro jogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos, enfim, voltou a vencer como mandante. Depois de quatro empates seguidos -três deles no Pacaembu-, o time de Cuca derrotou o Atlético-PR na tarde deste domingo (30), na Vila Belmiro, por 1 a 0.

Mas o triunfo só veio depois de muita polêmica, com um pênalti marcado aos 47min do segundo tempo bastante contestado pela equipe paranaense. Carlos Sanchez cobrou com categoria, marcou o seu primeiro gol com a camisa santista e confirmou o triunfo.

Com o resultado, o Santos vai a 36 pontos, pula para a oitava colocação e segue com o sonho de uma vaga na Libertadores. O time já acumulava quatro tropeços seguidos como mandante e não vencia há três jogos. Já o Atlético-PR estaciona nos 33 pontos e continua a apenas cinco da zona de rebaixamento.

Agora, enquanto o Santos tem o meio de semana livre e só volta a campo na sexta-feira (5) para visitar o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (3), recebe o Caracas-VEN no jogo de volta das oitavas de final, na Arena da Baixada.

Debaixo de muita chuva, Santos e Atlético-PR se igualaram na etapa inicial. O time visitante iniciou assustando Vanderlei, com Nikão, mas os anfitriões logo tomaram conta da partida e até chegaram com certa frequência ao gol de Santos.

Já o time paranaense voltou a pressionar na reta final da etapa inicial e teve mais uma boa chance com o mesmo Nikão –e mais uma boa defesa de Vanderlei. Um duelo à parte no primeiro tempo na Vila Belmiro.

A etapa final não foi tão diferente da primeira. Início bastante animado e chances construídas pelas duas equipes para fazer o gol. Mas o único tento veio só nos acréscimos e depois de muita polêmica após pênalti de Rony em cima de Dodô.

Carlos Sanchez cobrou com frieza e deu a vitória ao Santos. Após o apito final, um tumulto foi registrado no túnel que leva para os vestiários.

O duelo contra o Atlético-PR acontece um dia após um dos dias mais importantes da história do Santos na questão política. No último sábado (29), mais de três mil sócios compareceram à Vila Belmiro para votar na permanência ou no impeachment do presidente José Carlos Peres. E optaram pela primeira opção, mantendo o atual mandatário no cargo.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu (Luiz Felipe), Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca; Bruno Henrique (Kaio Jorge), Rodrygo, Eduardo Sasha (Derlis González). T.: Cuca

ATLÉTICO-PR

Santos; Diego Ferreira, Léo Pereira, Paulo André, Renan Lodi; Wellington, Lucho González (Bruno Guimarães), Nikão, Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Marcinho (Rony). T.: Tiago Nunes

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Paulo André, Lucho González, Nikão (Atlético-PR); Gustavo Henrique (Santos)

Público total: 7.802

Renda: R$ 141.227,00

Gol: Carlos Sanchez, aos 51min do segundo tempo