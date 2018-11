Santos busca recuperação contra o Botafogo na Vila Belmiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retrospecto de quatro derrotas consecutivas faz com que o Santos praticamente cumpra tabela nos três jogos que restam para o término do Campeonato Brasileiro.

Por causa disso, a diretoria admite que o clube terá prejuízo nesta quarta, na Vila Belmiro, onde a equipe recebe o Botafogo a partir das 21h.

O fracasso de público não é uma novidade para o Santos nesta temporada. Foram cinco partidas nas quais o clube amargou prejuízo financeiro, com um público pagante abaixo dos 10 mil torcedores.

Na próxima rodada, sábado (24), às 20h, os santistas provavelmente farão outro "amistoso de luxo" na competição. Na sua despedida como mandante, a equipe receberá o Atlético-MG, novamente na Vila Belmiro.

Resta ainda uma remota chance de briga pela última vaga à Libertadores, mas a sequência negativa frustrou a diretoria e os jogadores.

"Não podemos enganar o nosso torcedor. Vamos jogar apenas para terminar o ano com dignidade", disse o lateral esquerdo Dodô.

Para a partida, o técnico Cuca terá a volta do zagueiro Luiz Felipe para formar dupla com Gustavo Henrique. Os desfalques são o meia Carlos Sánchez, atuando pela seleção uruguaia, e Bruno Henrique, suspenso.

Rodrygo será deslocado para o meio-campo, com a entrada de Copete e Arthur Gomes pelas pontas. Gabigol, artilheiro do Brasileirão com 17 gols, está confirmado no comando do ataque.

O Botafogo, por sua vez, vive um de seus melhores momentos no Brasileirão. O time carioca venceu nas últimas quatro rodadas, deixou a zona de rebaixamento para trás e já aparece na nona colocação, um ponto à frente do Santos. O desfalque do técnico Zé Ricardo é o zagueiro Joel Carli, suspenso.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô; Alisson, Diego Pituca, Rodrygo; Copete, Gabigol, Arthur Gomes. T.: Cuca

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia, Luiz Fernando, Brenner, Erik. T.: Zé Ricardo

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Heber Roberto Lopes (SP)