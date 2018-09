Santos cogita Renato para cargo de executivo de futebol

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue em busca de um substituto para Ricardo Gomes, que recentemente deixou o cargo de executivo de futebol para trabalhar no Bordeaux, da França.

Três nomes são estudados pela diretoria, sendo que um deles é um dos jogadores do atual elenco comandado por Cuca: o experiente volante Renato, de 39 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Gazeta Esportiva e confirmada pela reportagem.

Renato tem contrato com o Santos até o fim deste ano e já cogita pendurar as chuteiras. A busca da diretoria por um novo profissional poderia antecipar o fim da carreira do jogador.

O experiente volante foi utilizado por Cuca em apenas quatro das 12 partidas em que o técnico esteve no comando da equipe, sendo a última delas na vitória contra o Paraná –Renato entrou no fim do segundo tempo.

Na própria entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (14), Cuca chegou a dizer que a solução para contratar o substituto de Ricardo Gomes podia estar "embaixo do nariz".

"A gente se sente bem [em ser consultado sobre o nome do novo profissional] porque é o habitat. Falar sobre isso é situação boa. Temos conhecimento de pessoas boas e às vezes solução está embaixo do teu nariz", afirmou o treinador.