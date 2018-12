Santos define perfil experiente e tenta contratação de Muricy

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já definiu que não abrirá mão de um técnico experiente e com perfil vencedor para o lugar de Cuca. Por conta disso, após a recusa do técnico Abel Braga, a diretoria santista iniciou conversas com o técnico Muricy Ramalho.

Procurado, Muricy não quis falar sobre o assunto, mas, segundo apurou a reportagem, ele não está disposto a quebrar o seu contrato como comentarista dos canais Globo e SporTV. Além disso, a pressão familiar deve pesar a favor de uma negativa ao Santos.

Apesar de o treinador pretender seguir com sua carreira na televisão, o presidente alvinegro, José Carlos Peres, insiste na contratação. O clube paulista acredita que pode seduzir Muricy com um salário de ponta no futebol brasileiro.

Cuca, que deixou o clube e passou por cirurgia no coração nesta quinta-feira (6), recebia R$ 800 mil mensais, o mesmo ordenado oferecido para Abel Braga.

Além disso, o Santos aposta na identificação que Muricy criou com o clube alvinegro após a conquista da Copa Libertadores de 2011, na geração de Neymar e Ganso. Vale lembrar que o treinador gosta bastante da cidade, onde já comandou também a Portuguesa Santista.

O interesse por Muricy surgiu após o treinador fazer uma reportagem com o SporTV elogiando a estrutura do CT Rei Pelé neste ano.

Aliás, Muricy foi procurado pelo Santos antes mesmo de o clube iniciar negociações com Abel Braga. Porém, ele foi enfático ao responder que permaneceria como comentarista e, por isso, as negociações sequer foram abertas.

No entanto, como a transação com Abel não evoluiu, a cúpula alvinegra resolver fazer uma nova tentativa por Muricy Ramalho.

Caso Muricy recuse oficialmente a proposta santista, o Santos deve procurar Vanderlei Luxemburgo. O treinador campeão brasileiro pelo clube em 2004 enfrenta bastante rejeição por parte de dirigentes, mas é sempre um nome pedido pelos torcedores.

Peres, inclusive, negociou com Luxemburgo antes da chegada de Cuca, mas não houve acordo financeiro. Luxa se encaixa no perfil de "técnico vencedor" que o Santos procura no mercado.