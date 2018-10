Santos deslancha no final e vence o Fluminense na Vila

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos deslanchou no final do segundo tempo e superou o Fluminense por 3 a 0, neste sábado (27), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, a equipe pressionou bastante na etapa final e chegou aos gols com Gabriel, aos 38 min, Victor Ferraz, aos 43, e Carlos Sánchez, aos 44.

Com o resultado, passou a somar 46 pontos, com 12 vitórias, em sétimo lugar, na briga para entrar na zona de classificação da Libertadores.

O primeiro time dentro dessa área é o Atlético-MG, que tem 46 pontos e 13 triunfos.

A equipe de Belo Horizonte entrará em campo pela 31ª rodada só na segunda-feira, às 20h, contra o Ceará, fora de casa. Não serão disputados jogos neste domingo por causa das eleições no país.

O Fluminense, que escalou um time reserva contra o Santos por causa do jogo de quarta-feira (31) contra Nacional-URU pela Sul-Americana, soma 40 pontos, em nono lugar, no Campeonato Brasileiro.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Dodô; Alison (Bryan Ruiz), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique (Derlis González) e Gabriel Barbosa

T.: Cuca

FLUMINENSE

Rodolfo; Igor Julião, Paulo Ricardo, Frazan (Alex) e Marlon; Airton (Mateus Norton), Dodi e Daniel (Cabezas); Jr. Dutra, Kayke e Marcos Jr.

T.: Marcelo Oliveira

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Eder Alexandre (ambos de SC)

Cartões amarelos: Airton, Marlon, Fernando Neto (Fluminense), Robson Bambu, Gabriel Barbosa (Santos)

Gols: Gabriel (SAN), aos 38min, Victor Ferraz (SAN), aos 42min, e Carlos Sánchez (SAN), aos 43min do segundo tempo