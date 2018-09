Santos e Vasco empatam no Pacaembu em jogo atrasado do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Vasco finalmente se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato e ficaram no empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (27), no Pacaembu.

A partida, inicialmente marcada para 16 de maio deste ano, foi remarcada duas vezes pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por conflito de datas envolvendo a Copa do Brasil e a Libertadores, competições das quais participaram as duas equipes.

O volante Diego Pituca abriu o placar para o Santos aos 44 minutos do primeiro tempo, depois de cruzamento da direita do atacante Rodrygo que foi desviado de cabeça pelo uruguaio Carlos Sánchez. Pituca, na pequena área, só teve o trabalho de desviar para o gol.

A equipe vascaína chegou ao empate também em bola alçada na área. Pikachu cruzou na medida para Andrés Rios, que cabeceou desmarcado sem chances de defesa para Vanderlei.

Com o empate, o Santos estaciona em 11º lugar na tabela do Brasileiro, com 33 pontos. O Vasco vai a 29, um acima da zona de rebaixamento.

O duelo desta quinta no Pacaembu deixou todos os times do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de jogos: 26.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Atlético-PR, no domingo, na Vila Belmiro. Já o Vasco volta a atuar fora de casa, contra o Paraná, na segunda-feira.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique, Dodô; Alison (Daniel Guedes), Carlos Sánchez (Bryan Ruiz), Diego Pituca; Rodrygo, Gabriel, Bruno Henrique (Derlis González). T.: Cuca

VASCO

Martín Silva; Rafael Galhardo (Marrony), Luiz Gustavo, Leandro Castan, Henrique; Willian Maranhão, Bruno Cosendey (Giovanni Augusto), Andrey, Fabrício; Pikachu (Oswaldo Henriquez), Andrés Ríos. T.: Alberto Valentim

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Juiz: Wagner Reway (MT)

Cartões amarelos: Gabriel (Santos); Andrey, Bruno Cosendey, Fabrício (Vasco)

Cartão vermelho: Andrey (Vasco)

Gols: Pituca, aos 44min do primeiro tempo (Santos); Andrés Rios, aos 33min do segundo tempo (Vasco)