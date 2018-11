Santos empata na Vila e chega a cinco jogos sem vitória no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu encerrar nesta quarta-feira (21) uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Diante do Botafogo, na Vila Belmiro, chegou a sair na frente do placar, mas ficou no empate em 1 a 1. Agora são cinco jogos sem vitória.

Antes da sucessão de resultados ruins, a equipe sonhava com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Contudo, já entrou em campo nesta quarta sem chances de classificação depois de ter sofrido quatro derrotas consecutivas (Palmeiras, Flamengo, Chapecoense e América-MG).

Com a vitória sobre o Inter no Beira-Rio, o Atlético-MG, sexto colocado e último na zona que dá vaga à Libertadores, foi a 56 pontos. Com duas rodadas restantes, o Santos, que só poderia ir a 49, não alcançaria os mineiros.

Quem marcou primeiro na Vila Belmiro foi o time da casa, com o atacante Rodrygo, ainda no primeiro tempo. Após cruzamento da direita, ele chutou e Gatito Fernández fez ótima defesa, mas a bola voltou no pé do santista, que empurrou para o gol.

O empate botafoguense veio na etapa final. Leo Valencia cobrou falta da esquerda e a bola sobrou na pequena área. Brenner, oportunista, aproveitou e finalizou para deixar tudo igual.

Com o resultado, o Botafogo perdeu a sequência de quatro vitórias no Brasileiro (Corinthians, Flamengo, Chapecoense e Inter). A equipe de Zé Ricardo, que antes da partida também tinha chances matemáticas de ir à Libertadores, ocupa a nona colocação, com 48 pontos. O Santos é o décimo, com 47.

SANTOS

Vladimir; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Diego Pituca, Rodrygo (Anderson Ceará); Arthur Gomes (Copete), Gabigol, Felippe Cardoso (Eduardo Sasha).T.: Cuca

BOTAFOGO

Gatito Fernandez; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valência (Léo Valência); Luiz Fernando, Erik (Rodrigo Pimpão), Brenner (Kieza). T.: Zé Ricardo

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Marcinho (Botafogo); Gabigol (Santos)

Gols: Rodrygo, aos 35min do primeiro tempo (Santos); Brenner, aos 14min do segundo tempo (Botafogo)