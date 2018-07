Santos enfrenta o líder, com interino no banco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após a demissão de Jair Ventura, o Santos tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe enfrenta nesta quarta-feira (25), às 21h45, o líder Flamengo, na Vila Belmiro, com Serginho Chulapa no comando do time.

No treino desta terça (24), o técnico interino desenhou o Santos com quatro atacantes (Gabriel, Sasha, Rodrygo e Bruno Henrique), formação utilizada no empate com o Palmeiras há duas rodadas.

Diante da Chapecoense, Rodrygo, lesionado, não jogou e estará de volta para o duelo na Vila Belmiro.

A equipe alvinegra briga para fugir de situação incômoda na tabela. Com 15 pontos, ocupa a 15ª colocação no Brasileiro e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

No meio-campo, o Santos terá o desfalque de Jean Mota, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Por isso, Rodrygo deve ser o escolhido para a armação de jogadas.

Outro que não poderá atuar por suspensão é o zagueiro David Braz. Ele será substituído por Lucas Veríssimo. Em compensação, Alisson está de volta na cabeça de área e atuará ao lado de Diego Pituca.

O Flamengo sairá pela primeira vez do Maracanã desde a volta do Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Em duas partidas, a equipe rubro-negra perdeu para o São Paulo e derrotou o Botafogo.

Em relação ao time que ganhou o clássico carioca, o técnico Maurício Barbieri terá a volta do meio-campista Everton Ribeiro. No ataque, a dúvida está entre Matheus Sávio e Uribe.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô; Alisson, Diego Pituca, Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha, Bruno Henrique. T.: Serginho Chulapa

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Guerrero, Matheus Sávio (Uribe). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA)