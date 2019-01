Santos goleia Bragantino e continua 100% no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos segue fazendo um ótimo início de Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (31), a equipe do técnico Jorge Sampaoli goleou o Bragantino por 4 a 1, em Bragança Paulista, pela quarta rodada da competição.

O uruguaio Carlos Sánchez marcou duas vezes, o segundo em pênalti cobrado com cavadinha. Derlis González e Jean Mota completaram a goleada santista que foi desenhada no primeiro tempo já com o placar de 3 a 0.

Os donos da casa descontaram somente após o 4 a 0, com Wesley.

Com quatro vitórias em quatro partidas, o Santos é o único time que ainda tem 100% de aproveitamento na competição. O ataque, que anotou 11 gols, é o mais positivo do torneio, assim como a defesa, que só sofreu um gol no Paulista –justamente diante do Bragantino.

Líder do Grupo A, o Santos volta a campo no próximo domingo (3), no estádio Novelli Jr., para enfrentar o Ituano.

O Bragantino, por sua vez, sofreu a primeira derrota no Estadual. Até então, a equipe vinha de triunfo sobre o Guarani e empates contra Red Bull e Oeste. Agora, já soma três partidas sem vitória, mas está na zona de classificação do Grupo C, com cinco pontos.

Na próxima rodada, o Bragantino tentará a recuperação contra a Ponte Preta, domingo, novamente em casa, às 19h.

BRAGANTINO

Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar, Léo Rigo; Acácio (Klauber), Magno, Rafael Chorão, Vitinho, Wesley; Matheus Peixoto. T.: Marcelo Veiga

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz (Yuri), Felipe Aguiar, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Copete; Alison, Carlos Sánchez, Jean Mota; Derlis González (Sandry), Arthur Gomes (Soteldo). T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Juiz: Lucas Canetto Bellote

Cartões amarelos: Gustavo Henrique (Santos); Matheus Peixoto (Bragantino)

Gols: Carlos Sánchez, aos 37min do primeiro tempo e aos 10min do segundo tempo (de pênalti); Derlis González aos 45min do primeiro tempo e Jean Mota, aos 47min do primeiro tempo (Santos); Wesley, aos 17min do segundo tempo (Bragantino)