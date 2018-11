Santos perde para América-MG, sofre 4ª derrota seguida e fica longe do G-6

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG deu um passo importante para se manter vivo na luta contra a degola e, de quebra, ainda deixou o Santos mais longe do G-6. Neste domingo (18), a equipe de Givanildo Oliveira ganhou por 2 a 1 no estádio Independência, em Belo Horizonte (BH), e impôs a quarta derrota consecutiva ao time paulista no Campeonato Brasileiro. Rafael Moura e Matheusinho fizeram os gols dos mandantes na partida válida pela 35ª rodada, enquanto Gabriel descontou.

Com o triunfo, o América-MG não deixa a zona do rebaixamento, mas chega aos 37 pontos e está apenas a um ponto de ficar fora do grupo dos últimos quatro colocados. Já o time de Cuca se complica na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Estacionado nos 46 pontos, cai para décimo e fica a sete pontos do Atlético-MG, o sexto.

Dando sequência ao Brasileirão, os mineiros enfrentam o líder Palmeiras na próxima quarta-feira (21), às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro no mesmo dia, só que às 21h.

Rafael Moura foi o melhor jogador do confronto. Experiente, o atacante de maior destaque da equipe mineira deu um "calor" na zaga santista. Além de marcar o primeiro gol do jogo em lance de categoria, deu trabalho com pivôs e por pouco não fez mais um em contra-ataque.

O pior foi o zagueiro Gustavo Henrique. Escalado ao lado de Alison, o zagueiro do time paulista não teve um domingo feliz. Além de protagonizar uma falha no primeiro gol do rival, colocou-se à frente do chute de Matheusinho e "matou" o companheiro Vanderlei com um desvio sem muita sorte no segundo.

Os donos da casa chegaram ao primeiro gol após uma falha coletiva da defesa santista. Depois de um bate-rebate, Gustavo Henrique chegou atrasado no lance e furou quando foi afastar. A bola sobrou para Rafael Moura, que passou como quis por Diego Pituca e só chapou na saída de Vanderlei.

O empate veio em uma jogada rápida. Copete puxou contra-ataque e deixou com Gabriel, que lançou Bruno Henrique em profundidade. O atacante levantou a cabeça e cruzou na medida para o próprio Gabigol, que acompanhou o lance. O artilheiro do campeonato, agora com 17 gols, demonstrou categoria para bater no canto, de chapa, e empatar a partida antes de as equipes irem para o intervalo.

O gol fez os jogadores do América-MG reclamarem de forma ostensiva com Dewson Fernando Freitas da Silva, alegando uma falta de Copete no início da jogada -o colombiano teria acertado Ademir com o braço e levado vantagem. Rafael Moura recebeu cartão amarelo.

O segundo tempo permanecia morno e sem chances claras até os 20 minutos, quando Matheusinho recebeu passe de Norberto e resolveu chutar a gol. O arremate desviou em Gustavo Henrique e "matou" Vanderlei, que só viu a bola balançar as redes.

Sem levar muitos sustos, os comandados de Givanildo Oliveira ainda acertaram a trave pela segunda vez. Em cobrança de falta, Christian acertou o poste e assustou o goleiro adversário.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos (Giovanni); Zé Ricardo, Juninho, Ademir (Aylon), Matheusinho (Christian); Luan, Rafael Moura.

T.: Givanildo Oliveira

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Alison, Gustavo Henrique, Dodô; Diego Pituca, Guilherme Nunes (Renato), Rodrygo; Copete (Eduardo Sasha), Bruno Henrique (Arthur Gomes), Gabriel. T.: Cuca.

Estádio: Independência, Belo Horizonte (BH)

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva

Cartões amarelos: Norberto, Zé Ricardo, Rafael Moura e Christian (América-MG); Bruno Henrique (Santos)

Gols: Rafael Moura, aos 30min do primeiro tempo, e Matheusinho, aos 20min do segundo tempo (América-MG); Gabriel, aos 45min do primeiro tempo (Santos)