Santos perde reforços para o ataque, mas contrata alvo do meio campo

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola na "parada da Copa do Mundo" foi frustrante para o Santos no que diz respeito à camisa 9. O clube paulista perdeu muitos reforços para os rivais e, até o momento, não fechou com nenhum centroavante. Em contrapartida, a diretoria espera ter resolvido o problema do meio-campo com a chegada do costarriquenho Bryan Ruiz, que já foi apresentado oficialmente após assinar contrato até 2020.

Além disso, o presidente José Carlos Peres e companhia tentam fechar a contratação do uruguaio Carlos Sánchez. As negociações estão bastante adiantadas, mas resta ainda resolver um imbróglio financeiro quanto a salário e luvas. O tempo de contrato já está definido: até o fim de 2020, assim como Bryan Ruiz.

Em relação à posição de centroavante, foram muitas tentativas frustradas: Joaquin Ardaíz, atacante uruguaio de 19 anos, o argentino Franco Di Santo, do Schalke-ALE, o uruguaio Jonathan Álvez, emprestado do Junior Barranquilla-COL ao Internacional, além de Hernán Barcos, que acertou com o Cruzeiro, e o colombiano Uribe, que fechou com o Flamengo.

Após perder Barcos e Uribe, a diretoria santista priorizou Franco Di Santo. A ideia era contratar o jogador em definitivo e cogita até envolver alguns jogadores das categorias de base que interessaram ao clube alemão.

A cúpula alvinegra ainda tem esperanças de acertar com o argentino. A revelação uruguaia, Ardaíz, também segue na mira. O problema é que o El Tanque Sisley pediu US$ 3 milhões (cerca de R$ 12 milhões) por 50% de seus direitos econômicos.

Após a chegada de Bryan Ruiz, a posição de centroavante é considerada a mais carente do elenco. No primeiro semestre, a função foi dividida entre Gabigol e Eduardo Sasha. O curioso é que os dois encararam jejum de gols enquanto jogavam nesta função.

Atualmente, o jovem Yuri Alberto, de 17 anos, é o único centroavante de origem do elenco principal. O setor está carente desde a saída de Ricardo Oliveira para o Atlético-MG no fim do ano passado.

PARAGUAIO

O paraguaio, Derlis González, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, segue na mira do Santos. O UOL Esporte apurou que o alvinegro praiano ofereceu uma lista de jogadores do elenco principal para facilitar a liberação do paraguaio. Os clubes, aliás, não acertaram se a troca seria por empréstimo ou em definitivo. Isso depende dos jogadores envolvidos no negócio.

Jonathan Copete, Emiliano Vecchio e até Vitor Bueno integram o "listão" encaminhado para o clube ucraniano. Até nomes de recentes titulares na equipe de Jair Ventura, casos de Daniel Guedes, Alison e Jean Mota, são cogitados na transação.

Além dos centroavantes e Carlos Sánchez, a diretoria santista tentou contratar o volante Elias, do Atlético-MG, por empréstimo. O clube paulista ofereceu Vitor Bueno, mas não conseguiu convencer o Galo. O nome de Claudio Yacob, volante argentino livre no mercado após ter contrato encerrado com o West Bromwich, da Inglaterra, último colocado e rebaixado no Campeonato Inglês, também surgiu como opção.