Santos pode oferecer Bruno Henrique e Sasha em troca por Gabigol

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já iniciou as negociações para tentar manter o atacante Gabriel Barbosa na próxima temporada. Gabigol pertence à Inter de Milão, da Itália, e está emprestado ao clube paulista até o fim de dezembro. A reportagem apurou que a diretoria santista já se reuniu com o estafe do atleta para fala sobre o assunto.

Na conversa, a cúpula alvinegra descobriu que a Inter pode ter interesse em alguns jogadores do Santos. Os italianos estão de olho em jovens promessas, mas a diretoria santista tem outra intenção: negociar atletas do elenco de Cuca.

Entre eles, estão os atacantes Bruno Henrique e Eduardo Sasha. A dupla, já bastante valorizada no clube recentemente, hoje briga para se firmar na equipe titular. Os dois perderam espaço após ascensões de Rodrygo e Derlis González.

Bruno Henrique foi o artilheiro do Santos na temporada passada e principal destaque no time que se classificou para a Taça Libertadores. Sasha, por sua vez, chegou ao clube por empréstimo neste ano e foi comprado em definitivo após início avassalador, em negociação que levou o lateral Zeca ao Internacional.

O presidente José Carlos Peres já disse publicamente que Sasha estava na mira de clubes europeus no primeiro semestre deste ano. Entre os interessados, segundo os dirigentes santistas, estão clubes de menor expressão do futebol italiano.

Por conta disso, a diretoria do Santos acredita que a Inter pode se interessar na troca. Bruno Henrique, por sua vez, se destacou na temporada passada e já atuou no futebol europeu, no Wolfsburg, da Alemanha.

Em 2017, Bruno Henrique marcou 18 gols, sendo oito deles no Brasileiro, e foi o segundo maior garçom de toda a competição, com 11 assistências, atrás apenas de Gustavo Scarpa.

Gabigol, por sua vez, é o artilheiro do Brasileirão deste ano, com 14 gols. Em 2018, ele já marcou 23. No geral, somando as duas passagens pelo Santos, o camisa 10 já disputou 203 jogos e marcou 80 gols.