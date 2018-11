Santos recebe Atlético-MG na despedida de Cuca e Gabigol na Vila Belmiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os torcedores do Santos que forem à Vila Belmiro para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, às 20h, poderão se despedir de dois importantes personagens. O técnico Cuca, 55 anos, que tirou a equipe do Z-4, e Gabigol, 22, artilheiro do Brasileiro, com 16 gols, farão a última apresentação em casa pelo alvinegro.

Cuca anunciou nesta sexta que deixará o Peixe após as duas últimas rodadas do Nacional. Ele passará por uma cirurgia no coração e se afastará do futebol ao menos nos três primeiros meses de 2019.

"Tive um problema na artéria principal e outro na artéria secundária. Há a necessidade do cateterismo para saber de que forma combater esse problema, natural para quem vive estressado. E tenho hereditariedade. Faço um pit stop para dar uma revisada no motor e, depois, voltar à corrida", disse.

"Dirijo o Santos contra Galo e Sport. Quero deixar o caminho aberto para que o presidente ganhe tempo, planeje-se e tenha um ano melhor do que este. Depende muito da nova comissão técnica."

O paranaense fará o 25º jogo nesta segunda passagem pelo Santos. Até agora, soma 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Quando Cuca chegou, no final de julho, o alvinegro ocupava a 17ª posição. Hoje é o 10º colocado.

"Minha dívida foi paga pela proposta de não cair. Quando cheguei, vi um monte de gente falando para esquecer Libertadores, que o Santos nunca tinha caído..."

Cuca fez o pronunciamento ao lado do presidente do clube, José Carlos Peres, com quem teve problemas neste ano. "Discutimos algumas vezes, né?", brincou o técnico. Os dois asseguram que o paranaense ficaria se não tivesse o problema de saúde.

O treinador ainda referendou Abel Braga, primeira opção do Peixe para 2019, e pediu para Peres ir às compras.

Gabigol é outro que está de malas prontas. O contrato de empréstimo do jogador termina ao fim deste ano, e tudo indica que ele deve retornar à Inter de Milão. O atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, foi comprado pelo clube italiano há dois anos por 30 milhões de euros.

Se o jogo tem pouco interesse para o Santos, a situação é oposta para o Atlético-MG. O time dirigido por Levir Culpi ocupa o sexto lugar, com 56 pontos, e tem três de vantagem para o Atlético-PR. A equipe precisa de mais quatro pontos para se garantir matematicamente na Libertadores de 2019.

SANTOS

Vanderlei (Vladimir); Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabigol, Derlis González (Felippe Cardoso). T.: Cuca

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares, Chará; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 20h deste sábado

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)