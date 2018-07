Santos recua de acerto com Zé Ricardo e busca outros treinadores

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos mais uma vez teve de mudar sua estratégia na busca por um novo treinador. José Carlos Peres, presidente do clube, está cedendo à pressão interna do clube e deve desistir da contratação de Zé Ricardo.

Ex-Vasco e Flamengo, o técnico era o favorito de Ricardo Gomes, diretor executivo santista, e já tinha até alinhado salários em R$ 300 mil mensais.

Com a mudança de ideia, o Santos voltou a cogitar Abel Braga, além do colombiano Juan Carlos Osório e do argentino Jorge Sampaoli, que treinaram seleções na Copa do Mundo.

Abel havia informado anteriormente que não tem interesse em assumir nenhum clube no momento. O novo contato do Santos foi feito a partir de ligação do presidente, a primeira conversa direta entre eles.

Peres expôs para Abel todo o projeto que tem para o treinador, tentando convencê-lo. Ele ouviu do técnico que é um momento difícil, citando questões familiares. Mesmo assim, o ex-comandante do Fluminense ficou de dar uma resposta. O Santos acredita que seja improvável que a negociação avance.

A equipe da Vila Belmiro ainda conversou com Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, que comandou o México no Mundial e não renovou contrato após o retorno da Rússia. Jorge Sampaoli, que fracassou pela Argentina, também foi contatado.

Caso nenhuma das três negociações avance, o Santos já tem um quarto nome para buscar: o argentino Ariel Holan, do Independiente (ARG).

Jair Ventura, que veio do Botafogo no começo do ano, foi demitido no começo da semana após empatar por 0 a 0 contra a Chapecoense. Seu substituto interino é o auxiliar fixo da comissão técnica, Serginho Chulapa, que comandará o time no duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (25).