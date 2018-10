Santos retorna à Vila Belmiro contra o Fluminense de olho na Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase um mês de ausência, o Santos está de volta à Vila Belmiro. No local, a equipe recebe o Fluminense neste sábado (27), às 16h30.

Dividido entre sua casa litorânea e o Pacaembu, o time tem números melhores na primeira. Foram nove partidas no Brasileiro, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O aproveitamento não é o mesmo de outras temporadas. Ainda assim, o Santos conquistou 63% dos pontos que buscou na Vila.

No outro palco que adotou como seu, o número cai. Obteve 50% dos pontos disputados no Pacaembu, com duas vitórias, três empates e uma derrota. Sétimo colocado, o time está três pontos atrás do Atlético-MG, que só jogará na segunda (28). Vencendo, igualará a pontuação do adversário e nele colocará pressão.

"Estamos a três pontos, mas temos de pensar jogo a jogo", afirmou o goleiro Vanderlei, lembrando que o Santos ainda pegará o Atlético-MG na Vila Belmiro. "Ainda haverá esse confronto direto. Mas, para ter oportunidade, precisamos de foco total para fazer nossa parte contra o Fluminense".

Para esse jogo, o Santos não terá a zaga que vinha atuando como titular: Gustavo Henrique e Luiz Felipe estão suspensos. Em seus lugares atuarão Lucas Veríssimo e Robson Bambu, que já tem um pré-contrato assinado para atuar pelo Atlético-PR em 2019.

O Fluminense também está na briga pela zona de classificação para a Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira, contudo, levará a campo um formação com reservas por causa da disputa da Copa Sul-Americana.

Na próxima semana, o Fluminense decidirá vaga nas semifinais contra o Nacional (URU), precisando ganhar o jogo de volta, em Montevidéu. Na primeira partida, no Engenhão, houve empate por 1 a 1.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu, Dodô; Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca; Rodrygo, Gabigol, Bruno Henrique. T.: Cuca

FLUMINENSE

Rodolfo; Igor Julião, Paulo Ricardo, Frazan, Marlon; Airton, Daniel, Dodi; Junior Dutra, Marcos Calazans, Marcos Junior. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h30 deste sábado

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)