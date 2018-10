Santos se aproxima do G6 e Corinthians pode ficar perto da degola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com time titular, o Santos passou um risco desnecessário nos minutos finais, mas venceu o Corinthians por 1 a 0 neste sábado (13), no Pacaembu.

O gol da vitória foi marcado por Gabriel no primeiro tempo. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Na comemoração, o atacante lembrou as pedaladas de Robinho na final do Brasileiro de 2002 contra o Corinthians.

O resultado fez o Santos chegar aos 42 pontos. Está a três do Atlético-MG, 6º colocado e último que se classificaria para a Libertadores. Voltar ao torneio sul-americano em 2019 é o principal objetivo do clube paulista. O Corinthians começou o clássico com 35 pontos, com apenas cinco de distância para a zona de rebaixamento. Dependendo dos outros resultados da rodada, a distância pode diminuir para dois pontos.

O Corinthians atuou com a equipe quase toda reserva porque na quarta (17) terá a segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

A partida foi ruim tecnicamente e o Santos não fez prevalecer sua superioridade em campo, principalmente porque a partir do momento em que fez o gol, ficou retraído, esperando os erros do Corinthians para contra-atacar. Quando os equívocos aconteceram, a equipe de Cuca não conseguiu aproveitar.

Apenas nos minutos finais o Corinthians tentou atacar e criou chances. O Santos encontrou os espaços que queria a partir dos 30, mas errou no último passe e na finalização. Bruno Henrique, que era a principal esperança para os contragolpes, teve partida muito ruim.

Na próxima rodada, o Santos visita o Internacional em Porto Alegre. O Corinthians também atua fora de casa, diante do Vitória.

SANTOS

Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Yuri (Renato), Carlos Sánchez (Eduardo Sasha) e Diego Pituca; Arthur Gomes (Derlis González), Gabriel e Bruno Henrique.

T.: Cuca

CORINTHIANS

Walter; Léo Santos (Thiaguinho), Pedro Henrique, Marllon e Carlos Augusto; Douglas e Gabriel; Pedrinho, Mateus Vital (Clayson) e Emerson Sheik (Danilo); Jonathas.

T.: Jair Ventura

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)

Auxiliares: Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (ambos PE)

Público/Renda: 24.123 pagantes e 26.428 presentes/R$ 778.974,50

Cartões amarelos: Gabriel, Gustavo Henrique e Derlis González (SAN); Emerson Sheik, Pedro Henrique e Gabriel (COR)

Gols: Gabriel, aos 20 minutos do primeiro tempo (SAN)