Santos sente falta de Rodrygo e só empata com a Chapecoense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos empatou sem gols com a Chapecoense neste domingo (23), pela 14ª rodada do Brasileiro, na Arena Condá, e segue na 15ª colocação da tabela.

O atacante Rodrygo, 17, principal estrela da equipe, com contrato assinado para jogar pelo Real Madrid a partir de 2019, ficou fora da partida por uma lesão no joelho.

Rodrygo afirmou em seu perfil no Twitter que a lesão não é grave e que estará de volta "em breve".

O treinador do Santos, Jair Ventura, optou por três atacantes, Gabriel, Sasha e Bruno Henrique, em vez do quarteto ofensivo testado no empate contra o Palmeiras na quinta (19), mas a nova formação não supriu a ausência do jovem atacante, artilheiro do time no torneio com 5 gols.

O Santos criou chances de gol no primeiro tempo, mas falhou nas finalizações. Aos 42 minutos, Bruno Henrique fez bom cruzamento para Gabriel, que chutou por cima do gol.

A Chapecoense atacou mais no segundo tempo e teve grande chance aos 30 do segundo tempo, quando Bruno Silva desperdiçou dentro da área.

A equipe da casa marcou um gol com Wellington Paulista aos 41 da etapa final, mas o árbitro anulou o lance apontando impedimento.

Em sete jogos fora de casa no Brasileiro, o Santos conquistou apenas uma vitória, contra o Fluminense na 12ª rodada.

Santos e Vasco disputaram 13 jogos no Brasileiro, porque o confronto entre os times válido pela terceira rodada foi adiado e ainda não tem data definida.

Na quarta-feira (25), o Santos enfrenta o líder Flamengo na Vila Belmiro, às 21h45, pela 15ª rodada. Jean Mota e David Braz estão suspensos e não poderão ser escalados.

Reforço para o Santos após a Copa do Mundo, o costa-riquenho Bryan Ruiz chegou a Santos neste sábado (21) e iniciará os treinamentos pela equipe paulista na segunda (23).

O volante uruguaio Carlos Sánchez, que também esteve no Mundial da Rússia, também deve se juntar à equipe durante a semana.

Já a Chapecoense, que permanece no 14º lugar da tabela, viaja para jogar contra o Botafogo na quinta (26), no estádio Nilton Santos.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo ( Canteros) e Luiz Antônio; Bruno Silva (Guilherme), Leandro Pereira (Osman) e Wellington Paulista

T.: Gilson Kleina.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota (Vecchio); Eduardo Sasha, Bruno Henrique (Copete) e Gabriel (Arthur Gomes)

T.: Jair Ventura.

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Wellington Paulista (Chapecoense); Jean Mota, Sasha e David Braz (Santos)