Santos treina com cinco novidades e improvisa por falta de zagueiros

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca comandou treino tático nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, visando o duelo contra a Chapecoense na próxima segunda-feira, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador apresentou cinco novidades no time titular: Daniel Guedes, Bryan Ruiz, Eduardo Sasha, Copete e Yuri.

Daniel Guedes, Bryan Ruiz e Eduardo Sasha foram os escolhidos para as vagas dos suspensos Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabigol.

Copete treinou como titular no lugar de Rodrygo. O "prata da casa" está gripado, mas ainda tem chances de atuar. Caso ele jogue, o colombiano passa a disputar vaga com Sasha na equipe titular.

Além disso, Cuca improvisou o volante Yuri ao lado de Gustavo Henrique na zaga. Isso porque os zagueiros Luiz Felipe e Lucas Veríssimo estão em recuperação de lesões no departamento médico.

Se não bastasse, o treinador não pode contar com Robson Bambu. Uma das revelações de Cuca no Campeonato Brasileiro rejeitou a proposta de renovação do Santos e encerra seu contrato com o clube dois dias antes do jogo, no próximo dia 10.

Vale lembrar também que o Santos emprestou o zagueiro David Braz ao Sivasspor, da Turquia, por um temporada em agosto deste ano.

O Santos treinou com a seguinte escalação nesta quinta-feira: Vanderlei, Daniel Guedes, Yuri, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Derlis González, Copete e Eduardo Sasha.