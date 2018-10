Santos vence a segunda consecutiva e pula para 7º lugar no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol do uruguaio Carlos Sánchez, o Santos bateu o Vitória por 1 a 0, nesta sexta-feira (5), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o segundo consecutivo, a equipe paulista pulou para a sétima colocação com 39 pontos —seis a menos do que o Atlético-MG, que tem um jogo a menos e hoje seria o último clube classificado para a Copa Libertadores-2019.

Já o Vitória continua na zona de rebaixamento. A equipe soma 29 pontos e está na 17ª posição.

O clube baiano terminou a partida com um jogador a menos. Aos 36 minutos, Maurício Cordeiro recebeu o cartão vermelho após uma dividida com Diego Pituca.

O Santos volta a campo no próximo sábado (13), quando enfrenta o Corinthians, às 19h, no Pacaembu. Já o Vitória tentará a recuperação no dia 14, na Arena Condá, contra a Chapecoense.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Ramon, Fabiano; Willian Farias, Rodrigo Andrade (Maurício Cordeiro), Yago (Lucas Fernandes); Rhayner, Erick (Wallyson), Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô; Alison (Renato), Diego Pituca, Carlos Sánchez; Derlis González (Rodrygo), Bruno Henrique (Bryan Ruiz), Gabigol. T.: Cuca

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Juiz: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Ramon, Fabiano (Vitória); Alison, Carlos Sánchez (Santos)

Cartão vermelho: Maurício Cordeiro (Vitória)

Gol: Carlos Sánchez, aos 8min do primeiro tempo