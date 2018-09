Santos votará impeachment de presidente na Vila Belmiro em 29 de setembro

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A assembleia geral para sócios que definirá o futuro do presidente do Santos, José Carlos Peres, já tem data para acontecer. Como vinha sendo cogitado, a votação acontecerá no dia 29 de setembro, um sábado, entre 10 e 18h, com urnas apenas na Vila Belmiro, em Santos (SP).

A informação foi divulgada pelo site Gazeta Esportiva e confirmada pela reportagem, que conversou com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira.

Segundo ele, a ideia era fazer que a votação se estendesse para a capital paulista, como era o desejo de José Carlos Peres. Porém, ela ficará restrita ao estádio na Baixada Santista por conta do estatuto do clube.

"O Estatuto só permite urnas fora da sede em eleição para presidente e vice", justificou Teixeira.

A primeira publicação do edital será nesta sexta-feira (14), com 15 dias de antecedência à assembleia, como determina o estatuto. Os sócios filiados há um ano e adimplentes têm direito a voto.

Para que o impeachment de Peres seja aprovado, basta que a maioria dos sócios —metade mais um— vote pelo sim. Caso isso aconteça, o atual vice-presidente, Orlando Rollo, assume o cargo principal.