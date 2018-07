São Bento bate o Atlético-GO na Série B; CRB e Londrina empatam e se aproximam do Z-4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento vence, em casa, por 2 a 1, e termina com a sequência de vitórias de sete jogos do Atlético-GO, neste sábado (28), no estádio Municipal Walter Ribeiro.

Anderson Salles abriu o placar aos 7min do primeiro tempo. Diego Oliveria ampliou aos 25min do segundo tempo. O Atlético-GO fez o gol de honra com o zagueiro Oliveira, aos 44min do segundo tempo.

Com a vitória, o São Bento anotou 24 pontos e ocupa a 12ª colocação da tabela. O Atlético-GO, com 27, está na oitava posição.

Na próxima fase, O São Bento volta a campo contra o Vila Nova, às 16h30, na Serra Dourada, no sábado (4). O Atlético-GO pega o Paysandu, na terça-feira (31), às 21h30, no Olímpico.

No outro jogo da noite, o CRB e Londrina ficaram no empate, em 1 a 1, e permanecem próximos a zona do rebaixamento.

O empate deixou o Londrina com 21 pontos, na 15ª colocação, já o CRB, com 20 pontos, está a uma posição abaixo do Londrina.

Na terça-feira, o CRB joga contra o Figueirense, às 19h15, no Orlando Scarpelli. O Londrina, na sexta-feira, luta para subir na tabela diante o Guarani, no mesmo horário, no estádio Café.