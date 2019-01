São Bento e São Caetano se enfrentam por 1ª vitória no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Bento e São Caetano se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 18h45, em Sorocaba, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O time do interior tem a pior campanha do Estadual e só somou um ponto em três rodadas. Além disso, também tem a defesa mais vazada, com sete gols sofridos. Do outro lado, o São Caetano começou com um bom resultado ao empatar fora de casa com o Corinthians. Posteriormente, porém, só somou um ponto e não marcou nenhum gol em duas partidas. A equipe do ABC precisa ganhar para não permitir a disparada de seus concorrentes. O Santos lidera o Grupo A, com nove pontos, seguido por Ponte Preta e Red Bull, com cinco.

Em casa, Novorizontino encara a má fase do Botafogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira (31), às 17h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em busca de recuperação. A equipe começou o Campeonato Paulista com uma boa vitória fora de casa, mas depois disso só somou um ponto e ocupa a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos. Do outro lado, o Botafogo-SP tem a segunda pior campanha do Estadual. A equipe de Ribeirão Preto vem de duas derrotas consecutivas e precisa reagir para não se distanciar de seus concorrentes. No Grupo D, o Botafogo-SP tem apenas um ponto.

Ferroviária e Ituano se enfrentam por embalo no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ferroviária e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h, no estádio Fonte Luminosa. Ambos os times vêm de vitória no Campeonato Paulista e tentam embalar. A Ferroviária, que bateu o Botafogo-SP na segunda-feira passada, busca o primeiro triunfo como mandante. Além disso, pode terminar a quarta rodada na liderança do Grupo C. Atualmente, tem quatro pontos, um a menos que o Bragantino, que enfrentará o Santos também nesta quinta. Já o Ituano triunfo sobre o São Bento também na segunda-feira e, agora, quer repetir a dose. Se ganhar, entrará na zona de classificação do Grupo D e ainda pode assumir a liderança, caso o São Paulo não supere o Guarani.